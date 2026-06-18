जैकी श्रॉफ ने ‘आइना’ के 33 साल पूरे होने पर याद किया पुराना दौर, शेयर किया फिल्म का खास मोंटाज

मुंबई, 18 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपनी 1993 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘आइना’ के 33 साल पूरे होने पर गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर पुरानी यादों को ताजा किया।

Read More

जैकी श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर फिल्म के कई यादगार दृश्यों का एक कोलाज शेयर किया, जिसमें उनके साथ जूही चावला और अमृता सिंह नजर आ रही हैं। इस मोंटाज में फिल्म के कई आइकॉनिक सीन शामिल थे और बैकग्राउंड में गीत “मेरी सांसों में” बज रहा था।

फिल्म ‘आइना’ का निर्देशन दीपक सरीन ने किया था और इसे यश चोपड़ा व पामेला चोपड़ा ने यश चोपड़ा के बैनर यश राज फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। यह फिल्म 18 जून 1993 को रिलीज हुई थी।

इस रोमांटिक फैमिली ड्रामा में जैकी श्रॉफ ने रवि सक्सेना, जूही चावला ने रीमा माथुर और अमृता सिंह ने रोमा माथुर का किरदार निभाया था। फिल्म में दीपक तिजोरी, सईद जाफरी, माया अलघ और दीना पाठक जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे।

कहानी दो बहनों रोमा और रीमा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ही शख्स रवि से प्यार करने लगती हैं। रोमा अपने करियर को चुनकर शादी से ठीक पहले रवि को छोड़ देती है, जिसके बाद रीमा पारिवारिक इज्जत बचाने के लिए उससे शादी कर लेती है। कहानी में तब मोड़ आता है जब रोमा असफल करियर के बाद वापस लौटकर रवि और अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से पाने की कोशिश करती है।

फिल्म को उस समय दर्शकों और समीक्षकों से काफी सराहना मिली थी, खासकर अमृता सिंह और जूही चावला के भावनात्मक अभिनय के लिए। इसके अलावा फिल्म का संगीत, जिसे दिलीप सेन और समीर सेन ने तैयार किया था, भी काफी लोकप्रिय हुआ। “मेरी सांसों में”, “ये रात खुशनसीब है”, “गोरिया रे गोरिया” और “दिल ने दिल से क्या कहा” जैसे गाने आज भी याद किए जाते हैं।

--आईएएनएस

एसएके/एएस