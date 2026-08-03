जूड एंथनी जोसेफ की 'थुडक्कम' की साउंड मिक्सिंग पूरी, 7 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज

मुंबई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। निर्देशक जूड एंनी जोसेफ ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उनकी आगामी फिल्म 'थुडक्कम' की साउंड मिक्सिंग का काम पूरा हो गया है।

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निर्देशक ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीम के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की। इस पोस्ट के जरिए निर्देशक ने बताया कि फिल्म की लंबाई 2 घंटे 19 मिनट और 35 सेकंड है। उन्होंने लिखा, "2 घंटे 19 मिनट 35 सेकंड का पूरा फैमिली ड्रामा और थ्रिलर- यही हमारा आपसे वादा है। हमें उम्मीद है कि जिस संतुष्टि के साथ हमने फिल्म पूरी की है, वही संतुष्टि आपको भी मिलेगी।"

उन्होंने आगे लिखा, "इस शानदार और टैलेंटेड टीम के साथ काम करना बहुत मजेदार और सच में शांतिपूर्ण सफर रहा। 'थुडक्कम' मेरा पांचवां सपना है। फाइनल साउंड मिक्स पूरा हो गया और सच में मैं भी आप सभी की तरह थुडक्कम को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार नहीं कर सकता। थिएटर में मिलते हैं।"

निर्देशक की फिल्म के जरिए मोहनलाल की बेटी विस्मया मोहनलाल एक्टिंग में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म में विस्मया मोहनलाल मुख्य भूमिका में हैं, जबकि उनके पिता मोहनलाल एक विशेष या विस्तारित कैमियो (विशेष उपस्थिति) भूमिका में नजर आएंगे। इनके अलावा आशीष जो एंटनी, साई कुमार, के. बी. गणेश कुमार, मनोज के. जयन और मिया जॉर्ज भी अहम किरदारों में हैं।

इस फिल्म के निर्माता एंटनी पेरुम्बवूर हैं और इसे आशीर्वाद सिनेमा के बैनर तले बनाया गया है। फिल्म का संगीत जैक्स बिजॉय ने तैयार किया है, सिनेमैटोग्राफी जोमोन टी. जॉन और अखिल जॉर्ज की है, और संपादन (एडिटिंग) चमन चक्को ने किया है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

विस्मया मोहनलाल एक लेखिका के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने अभिनय में कदम रखने से पहले लेखन और सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया है। उन्होंने 'ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट' नाम से कविताओं की एक किताब भी लिखी है।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम