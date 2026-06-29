जुबिन नौटियाल की टीम फिर आएगी साथ, 'तेरा यार हूं मैं' का दूसरा गाना 'तुम ही से प्यार' 1 जुलाई को होगा रिलीज

मुंबई, 29 जून (आईएएनएस)। फिल्मी दुनिया में जब किसी फिल्म का म्यूजिक दर्शकों को छू जाता है, तो उसकी कहानी को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। ऐसा ही माहौल इन दिनों आने वाली फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' को लेकर बन रहा है, जिसके गानों और स्टारकास्ट को लेकर लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। फिल्म के पहले टाइटल ट्रैक के बाद अब मेकर्स ने दूसरे गाने की घोषणा कर दी है, जिसने दर्शकों की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है।

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मेकर्स ने अब फिल्म का दूसरा गाना 'तुम ही से प्यार' रिलीज करने की तैयारी कर ली है, जो 1 जुलाई को जारी होगा। इस गाने को लेकर खास बात यह है कि इसमें वही टीम फिर से साथ आ रही है, जिसने पहले सुपरहिट गाना 'तुम ही आना' दिया था। इस टीम में जुबिन नौटियाल, पायल देव, आदित्य देव, कुणाल वर्मा और निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी शामिल हैं। अब एक बार फिर यह टीम एक नया इमोशनल ट्रैक लेकर आ रही है।

फिल्म के निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी ने इस गाने को लेकर अपनी खुशी जताई है। उन्होंने कहा, ''संगीत हमेशा फिल्मों की कहानी का एक मजबूत हिस्सा रहा है, जो भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। 'तुम ही से प्यार' सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि यह फिल्म की कहानी और किरदारों की भावनाओं को और गहराई से दिखाने का एक जरिया है। इस गाने के जरिए हमें एक बार फिर उसी टीम के साथ काम करने का मौका मिला है, जिसने पहले भी एक बड़ा हिट गाना दिया था।''

मिलाप जावेरी ने आगे कहा, '''तुम ही आना' ने जिस तरह दर्शकों के दिल में जगह बनाई थी, वह मेरे लिए एक खास अनुभव था। अब 'तुम ही से प्यार' उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए एक अलग कहानी और अलग इमोशन लेकर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह नया गाना भी दर्शकों को उतना ही पसंद आएगा और फिल्म के साथ एक मजबूत जुड़ाव बनाएगा।"

यह गाना 1 जुलाई को रिलीज किया जाएगा और इसे जी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के साथ-साथ सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर जारी कराया जाएगा।

फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' की बात करें, तो इस फिल्म से नए कलाकार अमन इंद्र कुमार अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर रहे हैं। अमन मशहूर फिल्ममेकर इंद्र कुमार के बेटे हैं। उनके साथ एक्ट्रेस आकांक्षा शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

फिल्म की स्टारकास्ट में परेश रावल, जॉनी लीवर, सुप्रिया पिलगांवकर, मृणाल कुलकर्णी, नेहा खान, आनंद आचार्य और दर्शन जरीवाला जैसे अनुभवी कलाकारों के नाम शामिल हैं।

'तेरा यार हूं मैं' 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

--आईएएनएस

पीके/पीएम