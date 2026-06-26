जब दीपिका पादुकोण से लिफ्ट में मिले इंद्रजीत लंकेश, सुनाया पहली मुलाकात का दिलचस्प किस्सा

मुंबई, 26 जून (आईएएनएस)। निर्देशक इंद्रजीत लंकेश इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'जय हिंद जय सिंध' को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच उन्होंने आईएएनएस संग बातचीत में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के फिल्मी सफर की शुरुआत से जुड़ी कई दिलचस्प बातें साझा की हैं। इंद्रजीत ने बताया कि जब वह अपनी कन्नड़ फिल्म 'ऐश्वर्या' के लिए नई अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात दीपिका से हुई थी। पहली ही मुलाकात में उन्हें यह एहसास हो गया था कि वह आगे चलकर बड़ी स्टार बनेंगी।

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आईएएनएस से बात करते हुए इंद्रजीत लंकेश ने कहा, ''कन्नड़ फिल्म 'ऐश्वर्या' के लिए मैं बिल्कुल नया चेहरा चाहता था। इसी दौरान किसी ने मुझे दीपिका पादुकोण के नाम का सुझाव दिया। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा और बात की, तो मैंने फैसला कर लिया था कि वहीं मेरी फिल्म की लीड एक्ट्रेस होंगी।''

निर्देशक ने अपनी पहली मुलाकात का एक दिलचस्प किस्सा भी बताया। उन्होंने कहा, ''मेरी और दीपिका की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई थी। उस दौरान मैंने फिल्म की कहानी सुनानी शुरू कर दी। मैं कहानी की सिर्फ दो लाइन्स ही बता पाया था कि दीपिका ने तुरंत फिल्म के लिए हां कर दिया। दीपिका पहले से ही आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उन्हें केवल एक ऐसा माहौल देने की जरूरत थी, जहां वह बिना किसी डर और दबाव के अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। मैंने सिर्फ इतना किया कि उनको खुलकर अभिनय करने का भरोसा दिया।''

इंद्रजीत लंकेश ने कहा, ''पहली मुलाकात में ही मुझे दीपिका के भीतर कई ऐसी खूबियां दिखाई दी थीं, जो किसी बड़े कलाकार में होती हैं। उनकी लंबाई, उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व, कैमरे के सामने उनकी मौजूदगी और सबसे बढ़कर खुद को साबित करने की मजबूत इच्छा ने मुझे काफी प्रभावित किया। मैंने उसी समय दीपिका से कह दिया था कि एक दिन आप दुनिया भर में अपनी पहचान बनाएंगी। आप एक दिन हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करेंगी। कई साल बाद जब दीपिका ने अभिनेता विन डीजल के साथ फिल्म की, तब मुझे अपनी कही हुई वही बात याद आई।''

निर्देशक ने आगे कहा, "कई लोगों को लगता है कि दीपिका कन्नड़ फिल्म 'ऐश्वर्या' और हिंदी फिल्म 'ओम शांति ओम' पर एक साथ काम कर रही थीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले 'ऐश्वर्या' फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक 100 दिन चली। इसके बाद ही शाहरुख खान ने दीपिका को 'ओम शांति ओम' के लिए चुना।"

बता दें कि 'ऐश्वर्या' साल 2006 में रिलीज हुई कन्नड़ भाषा की एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसका निर्देशन इंद्रजीत लंकेश ने किया था। इस फिल्म में उपेंद्र, दीपिका पादुकोण और डेजी बोपन्ना मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे।

--आईएएनएस

पीके/पीएम