जब 'हम हैं बेमिसाल' की शूटिंग छोड़ मुंबई दौड़ पड़े थे सुनील शेट्टी, दिव्या भारती को लेकर मधु ने साझा कीं पुरानी यादें

मुंबई, 2 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड फिल्म 'हम हैं बेमिसाल' 90 के दशक की उन एक्शन फिल्मों में से एक है, जिसमें उस दौर के बड़े सितारे एक साथ नजर आए थे। यह फिल्म सिर्फ अपने एक्शन और स्टारकास्ट की वजह से ही नहीं बल्कि इसकी शूटिंग से जुड़ी कुछ वास्तविक घटनाओं की वजह से भी याद की जाती है। इसी फिल्म से जुड़ा एक ऐसा किस्सा अभिनेत्री मधु ने आईएएनएस संग साझा किया।

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आईएएनएस से बात करते हुए मधु ने कहा, ''मैं और अभिनेता सुनील शेट्टी उस समय हिमाचल प्रदेश के शिमला में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन इस दौरान हमें यह दुखद समाचार मिला कि मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती अब इस दुनिया में नहीं रहीं। यह खबर सुनते ही पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया और हर कोई दुखी हो गया। उस समय किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक हुई घटना पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए।''

मधु ने बताया कि सुनील शेट्टी दिव्या भारती के काफी करीब थे। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे और वे एक-दूसरे का सम्मान करते थे। जैसे ही सुनील शेट्टी को दिव्या भारती के निधन की खबर मिली, उन्होंने बिना समय गंवाए शूटिंग बीच में ही छोड़ दी और तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए।

मधु ने कहा, "मैं कभी दिव्या भारती से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली, लेकिन हमारे परिवारों के बीच पुरानी दोस्ती थी। मेरे पिता और दिव्या भारती के पिता एक-दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। इस वजह से दिव्या भारती से एक अपनापन महसूस होता था।''

बता दें कि दिव्या भारती का निधन 5 अप्रैल 1993 को हुआ था। उस समय उनकी उम्र केवल 19 साल थी। बताया जाता है कि वे मुंबई स्थित अपने फ्लैट की पांचवीं मंजिल की बालकनी से गिर गई थीं। उनकी मौत को आधिकारिक रूप से एक दुर्घटना बताया गया लेकिन आज भी उनके निधन को लेकर कई तरह की चर्चाएं और सवाल लोगों के बीच बने रहते हैं।

फिल्म 'हम हैं बेमिसाल' की बात करें, तो इसका निर्देशन दीपक बहरी ने किया था। इस फिल्म में मधु और सुनील शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इनके अलावा अक्षय कुमार और शिल्पा शिरोडकर भी महत्वपूर्ण किरदारों में दिखाई दिए थे।

--आईएएनएस

पीके/पीएम