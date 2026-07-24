'ईमानदारी को लोग घमंड समझ लेते हैं', घमंडी कहे जाने पर करण पटेल ने दिया जवाब

मुंबई, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता करण पटेल किसी भी मुद्दे पर अपनी सोच खुलकर रखने से पीछे नहीं हटते, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उन्हें कई बार 'रूड' और 'एरोगेंट' जैसे शब्दों का सामना करना पड़ता है। अब इस पर करण पटेल ने कहा कि कई बार लोग सच बोलने और अपनी बात रखने को गलत समझ लेते हैं।

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आईएएनएस से खास बातचीत में करण पटेल ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है और वह दूसरों की सोच को लेकर परेशान नहीं होते। उन्होंने कहा, ''आज के समय में कई बार लोग ईमानदारी और सीधेपन को घमंड या बदतमीजी समझ लेते हैं। हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मेरी बात सही हो और कुछ लोगों के लिए गलत, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी सोच रखने का पूरा हक है।''

करण पटेल ने आगे कहा, ''किसी और की राय को लेकर दूसरों को फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। हर इंसान का नजरिया अलग होता है और राय भी। आप अपनी राय और पसंद अपने तक रखें। अगर आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं, तो उसे पढ़ने या सुनने की जरूरत नहीं है।''

बता दें कि करण पटेल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते है। वह देश, समाज और मनोरंजन जगत से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते है। अपनी सीधी बात कहने की वजह से उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है।

करण पटेल ने टेलीविजन इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय किया है। उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता एकता कपूर के चर्चित शो 'ये है मोहब्बतें' से मिली, जिसमें उन्होंने रमन भल्ला का किरदार निभाया था। इस किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और वह टीवी के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में शामिल हो गए।

इसके अलावा करण पटेल ने कई लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया है। इनमें 'कस्तूरी', 'कसौटी जिंदगी की 2', 'कसम से' और रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 10' जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। वह हाल ही में रिलीज हुए शो 'रक्तांचल सीजन 3' में नजर आए थे।

--आईएएनएस

पीके/एएस