'हसल 5' में बादशाह की धमाकेदार वापसी, बोले- सिर्फ एआई प्रॉम्प्ट से असली हुनर नहीं मिलता

मुंबई, 21 जुलाई (आईएएनएस)। मशहूर रैपर बादशाह लोकप्रिय रैप शो हसल के पांचवें सीजन में वापसी करने के लिए तैयार हैं। इस सीजन में वे रैप सुप्रीमो के रूप में नजर आएंगे। 'हसल 5' के मेकर्स ने वीडियो के जरिए बादशाह की वापसी का ऐलान किया है।

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जारी किए गए वीडियो में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बना बादशाह का एक वर्जन खुद को सबसे बेहतरीन रैप सुप्रीमो बताता है। लेकिन तभी असली बादशाह आते हैं और दमदार अंदाज में कहते हैं, "सिर्फ प्रॉम्प्ट से यह नहीं हो पाएगा! 'हसल 5' गाइज, चलो इसे असली ही रहने देते हैं।"

बादशाह ने बताया कि वे 'हसल' स्टेज के जरिए आने वाली पीढ़ी की निडर आवाजों की खोज में हैं। उन्होंने कहा, "मैं आने वाली पीढ़ी की निडर, कल्चरल रूप से सच्ची आवाजों को खोजने के लिए 'हसल 5' स्टेज पर वापसी करके काफी खुश हूं। मैं आपको 'हसल 5' के स्टेज पर मिलूंगा।"

रैपर का मानना है कि टेक्नोलॉजी से हर चीज में बदलाव आ सकता है लेकिन एक कलाकार की नकल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, "इमोशन, हिम्मत और सच्चाई एक कलाकार की असली पहचान है, जिसे न तो कोई बदल सकता है और न ही कॉपी कर सकता है। यही 'हसल' की जान है।"

'हसल 5', 8 अगस्त से जियो हॉटस्टार और एमटीवी इंडिया पर स्ट्रीम किया जाएगा। बता दें कि 'एमटीवी हसल' भारत का पहला और सबसे लोकप्रिय रैप/हिप-हॉप रियलिटी शो है। यह बाकी डांस और सिंगिंग शो से अलग है।

इस शो में पूरे देश से चुने गए उभरते हुए रैपर्स आपस में मुकाबला करते हैं। जजेस और मेंटर्स (स्क्वाड बॉस) की निगरानी में प्रतियोगियों को हर हफ्ते नए विषय दिए जाते हैं, जिन पर उन्हें अपना ओरिजिनल रैप लिखकर परफॉर्म करना होता है। उनके लिखे बोल, फ्लो और स्टेज परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें अंक मिलते हैं।

2019 में अपनी शुरुआत के बाद से, इस शो ने देश के अंडरग्राउंड रैप कल्चर को मुख्यधारा में लाने और कई बेहतरीन देसी रैपरों को इंडस्ट्री को सौंपने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम