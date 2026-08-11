हरियाणा मेरे दिल में एक खास जगह रखता है: सोनू निगम

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर गायक सोनू निगम ने हाल ही में अपना नया हरियाणवी गाना 'चुन्नी' रिलीज किया था। गायक ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि हरियाणा को लेकर उनके दिल में एक खास जगह है, क्योंकि यहां उनका बचपन बीता है।

गायक से आईएएनएस ने सवाल पूछा, "ऐसा लगता है कि जिंदगी आपके लिए पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि आपने उस जगह में योगदान दिया है, जहां आप पैदा हुए और पले-बढ़े। इस बारे में आपके क्या विचार हैं?"

सोनू ने बताया कि भगवान एक खास वजह से हमारे जन्म की जगह चुनते हैं। उन्होंने कहा, "भगवान हमारे जन्म की जगह जो भी चुनते हैं, उसके पीछे खास वजह होती है। इसलिए मुझे हरियाणा के फरीदाबाद में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। मेरी बहन भी वहीं पैदा हुई थी और मेरे पिता का पूरा बचपन फरीदाबाद में बीता तो जाहिर है हरियाणा हमारे लिए एक बहुत ही खास जगह है।"

अपने हालिया रिलीज गाने 'चुन्नी' के बारे में बात करते हुए गायक ने कहा, "स्कूल के दिनों में, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हरियाणवी थे। यही वजह है कि हम हरियाणवी भाषा बहुत सुनते हुए बड़े हुए हैं। हम हमेशा भाषा समझते थे, लेकिन ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन गाने के लिए हमें भाषा को सही तरीके से बोलना था। आमीन बरोडी, जिन्होंने ट्रैक के बोल लिखे हैं, उन्हें म्यूजिक की बहुत अच्छी जानकारी है। साथ ही उनका सोचने का तरीका भी अच्छा है। इसलिए मैंने उनसे डिटेल्स में मेरी मदद करने की रिक्वेस्ट की थी।"

रोमांटिक ट्रैक 'चुन्नी' 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुआ था। रोमांटिक और एनर्जेटिक ट्रैक 'चुन्नी' के जरिए हरियाणवी संगीत की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है। इस गाने में उनके साथ लोकप्रिय हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार ने भी अपनी आवाज दी है। आमीन बरोडी द्वारा लिखे और कंपोज किए गए इस हरियाणवी गाने के म्यूजिक वीडियो में चार्मी जावेरी हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी