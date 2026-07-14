हर महिला को है बिना डर के जीने और बड़े सपने देखने का अधिकार : प्रिया दत्त

मुंबई, 14 जुलाई (आईएएनएस)।कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया दत्त ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित समाज का निर्माण तभी संभव है, जब हर व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए।
प्रिया दत्त ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा केवल किसी एक व्यक्ति या कानून की जिम्मेदारी नहीं है। उनके अनुसार, जब तक समाज मिलकर गलत के खिलाफ नहीं बोलेगा, तब तक सुरक्षित माहौल नहीं बन सकेगा।
अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, "जब भी कोई लड़की खुद को असुरक्षित महसूस करती है, तो हम एक अच्छी दुनिया बनाने के सपने से थोड़ा दूर हो जाते हैं। यह मामला सिर्फ किसी एक खबर या घटना का नहीं, बल्कि हर उस महिला और बच्चे से जुड़ा है, जिन्हें आजादी से जीने, बड़े सपने देखने और बिना किसी डर के आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है।"
उन्होंने आगे लिखा, "ऐसे बदलाव तभी आ सकते हैं, जब हम गलत बातों को देखकर चुप रहना बंद करें। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, एक-दूसरे का साथ देना होगा और एक ऐसा माहौल बनाना होगा, जहां हर महिला और लड़की सुरक्षित महसूस करे, उन्हें सम्मान मिले और उनकी बात सुनी जाए। किसी भी बच्चे के बचपन या किसी भी इंसान की जिंदगी में डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।"
प्रिया दत्त की इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।
प्रिया दत्त अभिनेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुनील दत्त और अभिनेत्री नर्गिस की बेटी तथा अभिनेता संजय दत्त की बहन हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता हैं और 2005 के उपचुनाव में मुंबई उत्तर-पश्चिम तथा 2009 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर-मध्य सीट से सांसद चुनी गई थीं।
वर्ष 2005 में अपने पिता सुनील दत्त के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें भाजपा की पूनम महाजन से हार का सामना करना पड़ा।