हेमा मालिनी के 60 साल के फिल्मी सफर के जश्न में साथ नजर आए जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और राकेश रोशन

मुंबई, 11 जुलाई (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी के फिल्मी करियर के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों ने शिरकत की। इस खास मौके पर अभिनेता जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेता-निर्देशक राकेश रोशन ने एक साथ मंच पर आकर पुरानी यादों को ताजा किया।

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समारोह में जितेंद्र और राकेश रोशन साथ पहुंचे। कुछ देर बाद शत्रुघ्न सिन्हा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तीनों कलाकारों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया और कैमरों के सामने साथ तस्वीरें खिंचवाईं।

हेमा मालिनी के छह दशक लंबे फिल्मी सफर के सम्मान में आयोजित इस समारोह में हिंदी फिल्म उद्योग की कई नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। कार्यक्रम में हेमा मालिनी की यादगार फिल्मों पर आधारित एक विशेष संगीतमय प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करियर में कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'मांग भरो सजना' 'जानी दोस्त', होशियार' और 'आग और शोला' प्रमुख हैं।

वहीं, तीनों कलाकारों का हेमा मालिनी के साथ भी लंबा फिल्मी जुड़ाव रहा है। जितेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ 'खुशबू', 'किनारा', 'द बर्निंग ट्रेन', 'हम तेरे आशिक हैं' और 'गहरी चाल' जैसी फिल्मों में काम किया।

शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी की जोड़ी 'क्रांति', 'नसीब', 'बगावत' और 'हम से ना टकराना' जैसी फिल्मों में नजर आई। वहीं राकेश रोशन ने हेमा मालिनी के साथ 'आंखों-आंखों में', 'खानदान' और 'एक कुँवारी एक कुँवारा' जैसी फिल्मों में अभिनय किया।

गौरतलब है कि हेमा मालिनी ने वर्ष 1968 में फिल्म 'सपनों का सौदागर' से हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उनके 60 साल के इस शानदार फिल्मी सफर को सम्मानित करने के लिए यह विशेष समारोह आयोजित किया गया।

--आईएएनएस

एसएके/एएस