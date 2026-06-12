‘ग्राम चिकित्सालय सीजन 2’ में दिखेगी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की असली समस्याएं : अमोल पराशर

मुंबई, 12 जून (आईएएनएस)। अभिनेता अमोल पराशर ने अपने लोकप्रिय शो ‘ग्राम चिकित्सालय’ के दूसरे सीजन को लेकर बताया कि यह सीरीज ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े असली और चिंताजनक मुद्दों को सामने लाती है।

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शो में डॉ. प्रभात का किरदार निभा रहे अमोल पराशर के अनुसार, नया सीजन कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई नई चुनौतियों और अनुभवों को मनोरंजक अंदाज में पेश करता है।

अमोल पराशर ने बताया कि इस बार उनके किरदार का सफर भातखंडी गांव में आगे बढ़ता है, जहां उसे कुछ सफलताएं मिलती हैं, लेकिन साथ ही कई नई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। इस सीरीज की खासियत यह है कि यह सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े वास्तविक मुद्दों को भी उजागर करती है।

अभिनेता के अनुसार, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं को शो में बेहद सरल और भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है। कहानी में कॉमेडी, अपनापन और भावनाओं का संतुलन है, जिससे यह हर उम्र और वर्ग के दर्शकों से जुड़ती है। यही बात शो को खास बनाती है कि यह गंभीर विषयों को भी सहज और दिलचस्प अंदाज में पेश करती है।

मेकर्स ने हाल ही में दूसरे सीजन का ट्रेलर सोशल मीडिया पर जारी किया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे डॉ. प्रभात भातखंडी के कम सुविधाओं वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुधारने की लगातार कोशिश करते हैं। सीरीज की रिलीज डेट 23 जून तय की गई है और यह ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी।

शो में चेतन कुमार का किरदार निभा रहे अभिनेता विनय पाठक ने कहा कि नए सीजन में किरदारों के रिश्ते गहरे हो गए हैं और उनकी चुनौतियां भी पहले से अधिक जटिल हो गई हैं। दर्शकों के लिए यह सीजन और भी दिलचस्प अनुभव लेकर आएगा।

वहीं, डॉ. गार्गी का किरदार निभा रहीं आकांक्षा रंजन कपूर ने कहा कि यह सीजन ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, गांव की राजनीति और आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को नए नजरिए से दिखाता है। उन्होंने अपने किरदार को मजबूत और निडर बताया, जो परिस्थितियों के बावजूद अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती।

अभिनेता दिनेश लाल यादव ने भी सीरीज की सराहना करते हुए कहा कि यह शो गांव के जीवन, रिश्तों और असली समस्याओं को बेहद ईमानदारी और हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाता है। उनके अनुसार, यह कहानी दर्शकों को हंसाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर करती है।

निर्देशक ललितम तिवारी और लेखकों वैभव सुमन व श्रेया श्रीवास्तव द्वारा तैयार ‘ग्राम चिकित्सालय सीजन 2’ में अमोल पराशर, आकाश मखीजा, आनंदेश्वर द्विवेदी, विनय पाठक, आकांक्षा रंजन कपूर, गरिमा विक्रांत सिंह और दिनेश लाल यादव जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

--आईएएनएस

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