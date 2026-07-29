गुरु पूर्णिमा पर इंदिरा कृष्णा ने मां को बताया अपना पहला गुरु, बोलीं-'उन्होंने ही जीवन की सही राह दिखाई'

मुंबई, 29 जुलाई (आईएएनएस)। टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री इंदिरा कृष्णा इन दिनों सीरियल 'गंगा माई की बेटियां' में दुर्गावती का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत रही हैं। अपने दमदार अभिनय के साथ-साथ वह अक्सर जीवन से जुड़े अनुभव और अपने विचार भी खुलकर साझा करती हैं।

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गुरु पूर्णिमा के खास अवसर पर अभिनेत्री ने अपने जीवन के सबसे बड़े गुरु के बारे में बात की और बताया कि उनके लिए उनकी मां ही पहली गुरु रही हैं। इंदिरा ने कहा कि जीवन के शुरुआती संस्कार, सही-गलत की पहचान और ईश्वर के प्रति आस्था उन्हें अपनी मां से ही मिली।

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इंदिरा कृष्णा ने बताया कि गुरु वही होता है, जो जीवन में सही दिशा दिखाए। उन्होंने कहा कि हर शिक्षक हमें कुछ न कुछ सिखाता है और जीवन में सही-गलत के बीच फर्क समझाता है, लेकिन उनके लिए उनकी मां ही सबसे पहली गुरु रही हैं।

इंदिरा ने कहा, ''गुरु वह होता है जो आपका मार्गदर्शन करता है और आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। हर शिक्षक हमें बेहतर इंसान बनने और जीवन में सही-गलत की पहचान करना सिखाता है। लेकिन मेरे लिए मेरी मां ही मेरी पहली गुरु थीं। उन्होंने मुझे भगवान की पूजा करना सिखाया, बड़ों का सम्मान करना सिखाया और यह भी समझाया कि सच हमेशा हमारे कर्मों के जरिए जीतता है। इसलिए मेरी पहली गुरु मेरी मां ही हैं।''

अभिनेत्री ने आगे कहा कि जीवन में उन्हें कई ऐसे विद्वान और अनुभवी लोग भी मिले, जिन्होंने अलग-अलग समय पर उनका मार्गदर्शन किया और उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा, ''मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई। लेकिन मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अंतरात्मा होती है, जो उसे सही और गलत के बीच के फर्क को बताती है। वही हमारी असली गुरु है।''

इंदिरा का कहना है कि इस अंदर की आवाज को शांत और संतुलित बनाए रखने के लिए ध्यान, आत्मचिंतन और मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हर दिन इंसान कुछ नया सीखता है और अनजाने में दूसरों को भी कुछ न कुछ अच्छा सिखाता रहता है।

उन्होंने कहा, ''मेरे लिए हर दिन कुछ नया सीखने का दिन होता है। साथ ही हर दिन ऐसा भी होता है, जब हम जाने-अनजाने अपने व्यवहार और अनुभवों से किसी दूसरे व्यक्ति को भी अच्छी बातें सिखा रहे होते हैं।''

बता दें कि 'गंगा माई की बेटियां' में इंदिरा कृष्णा के अलावा शीजान खान और अमनदीप सिद्धू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। इसका प्रसारण जी टीवी पर किया जाता है।

--आईएएनएस

पीके/पीएम