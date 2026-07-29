गुरु पूर्णिमा पर हिमानी शिवपुरी ने किया गुरुओं को नमन, माता-पिता को बताया पहला गुरु

मुंबई, 29 जुलाई (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सोशल मीडिया के जरिए अपने गुरुओं का आभार व्यक्त किया।
अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर माता-पिता के साथ-तस्वीरें शेयर कीं। अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट के जरिए अपने सभी बड़ों को नमन किया, जिन्होंने उनके सफर में योगदान दिया।
अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने लिखा, "गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं! मेरे सबसे पहले गुरु मेरे माता-पिता हैं। उन्हें मेरा दिल से नमन और आभार, जिन्होंने मुझे सही संस्कार और जीवन की अच्छी सीख दी।
उन्होंने आगे लिखा, "मेरे स्कूल, कॉलेज, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म और टीवी जगत के सभी शिक्षकों और उन सभी लोगों को भी मेरा नमन, जो मेरी जिंदगी में आए, मुझे कुछ सिखाया और मुझे आज का इंसान बनाने में अपना योगदान दिया। आप सभी का दिल से धन्यवाद और सम्मान।"
गुरु पूर्णिमा अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले गुरुओं को समर्पित एक पवित्र पर्व है, जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि यह महान ऋषि वेद व्यास जी के प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने शिक्षकों और गुरुओं का आदर करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।
हिमानी शिवपुरी ने अपने करियर में 100 से ज्यादा बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। साथ ही, उन्होंने टीवी के कई सीरियल में भी अपनी अदाकारी दिखाई। उन्होंने 'हम आपके हैं कौन', 'राजा', 'खामोशी', 'मीरा के गिरधर', और 'परदेश' जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि, नई युवा पीढ़ी उन्हें मशहूर टीवी शो 'हप्पू की उलटन पलटन' की कटोरी अम्मा के नाम से ही जानती है। हालांकि, अभिनेत्री ने कई समय पहले ही यह शो छोड़ दिया था।
इसी के साथ ही, अभिनेत्री ने अपना मायका उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित अपने पैतृक गांव भटवाड़ी को गोद लिया है। वह यहां महिलाओं और बच्चों के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ ही शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए भी कार्य करती हैं।
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