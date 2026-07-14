'गोलमाल' के 20 साल पूरे होने पर अजय देवगन ने शेयर कीं यादें, बोले-'हंसी और मस्ती का सफर आज भी जारी'

मुंबई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता अजय देवगन को लोग ज्यादातर उनके बेहतरीन एक्शन सीन्स के लिए पसंद करते आए हैं, लेकिन एक्शन के साथ-साथ वे कॉमेडी फिल्मों से भी लोगों को खूब हंसाते हैं। जब भी कॉमेडी फिल्मों की बात होती है, तो 'गोलमाल' फिल्म का नाम सबसे पहले आता है। साल 2006 में आई फिल्म 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' को रिलीज हुए अब 20 साल पूरे हो चुके हैं।

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मंगलवार को अभिनेता अजय देवगन ने इस खुशी के मौके पर फिल्म से जुड़े यादगार पलों को फिर से सोशल मीडिया पर शेयर किया।

अभिनेता अजय देवगन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़े किरदारों की झलक एनिमेशन फॉर्म में शेयर की। इसके साथ उन्होंने फिल्म को याद करते हुए लिखा, "'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' के 20 साल पूरे हो गए! सालों पहले शुरू हुआ हंसी और मस्ती का यह सफर आज भी पूरे जोश के साथ जारी है।"

'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' हिंदी सिनेमा की एक लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया और नीरज वोरा ने लिखा। यह 'गोलमाल' फिल्म फ्रैंचाइजी की पहली और सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म को दर्शकों की तरफ से आज भी भरपूर प्यार मिलता रहता है, साथ ही, फिल्म के कुछ सीन्स सोशल मीडिया पर अक्सर मीम्स का हिस्सा रहते हैं।

यह फिल्म चार शरारती दोस्तों (गोपाल, माधव, लकी और लक्ष्मण) की कहानी है, जो कॉलेज से निकाले जाने के बाद छुपने के लिए एक अमीर अंधे बुजुर्ग जोड़े (परेश रावल और उनकी पत्नी) के घर में उनके अमेरिका से लौटे पोते का नाटक करके रहने लगते हैं। कहानी में कॉमेडी तब आती है जब वे घर में छुपे हुए खजाने/हीरों को खोजने की कोशिश करते हैं और एक खतरनाक गैंगस्टर (बबली) के साथ उनकी हास्यास्पद मुठभेड़ होती है।

फिल्म की बेहतरीन कॉमेडी और संवाद (डायलॉग्स) इसे आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाते हैं। इसमें अजय देवगन के साथ अरशद वारसी, तुषार कपूर, शरमन जोशी, रिमी सेन और परेश रावल जैसे अन्य कलाकार शामिल थे। यह फिल्म अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम