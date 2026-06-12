'एक पल में भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलने का सपना देख लिया', फुटबॉल मैदान में उतरे अनुपम खेर

मुंबई, 12 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर कुछ खास तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने पोस्ट में बताया कि कैसे एक साधारण विज्ञापन की शूटिंग ने उनकी कल्पना को नई उड़ान दे दी।

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अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर भारत की फुटबॉल जर्सी पहने कई तस्वीरें पोस्ट की। अलग-अलग तस्वीरों में वह कभी मैदान में दौड़ते हुए नजर आते हैं, कभी गोल करने की कोशिश करते दिखते हैं, तो कभी साथी खिलाड़ियों के बीच खड़े दिखाई देते हैं। तस्वीरों को इस तरह तैयार किया गया है कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह सचमुच किसी बड़े इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में हिस्सा ले रहे हों। स्टेडियम में दर्शकों की भीड़, मैदान का माहौल और खिलाड़ियों की मौजूदगी इन तस्वीरों को और भी खास बना रही है।

इन तस्वीरों के साथ अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, ''एक दिन पहले मैंने एक विज्ञापन की शूटिंग की। इस दौरान मुझे फुटबॉल खिलाड़ी की ड्रेस पहनने को मिली। मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई थी। मेरा काम सिर्फ कैमरे के सामने एक्टिंग करना था, बाकी काम टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाना था। लेकिन शूटिंग के दौरान ही मेरी कल्पना ने एक नया रूप ले लिया।''

अनुपम खेर ने लिखा, ''अचानक मेरी सोच ने एक पल में मुझे भारत की ओर से फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाला खिलाड़ी बना दिया। शूटिंग के दौरान ली गई असली तस्वीरों का इस्तेमाल करके मैंने कई नए इमेज तैयार किए। इन तस्वीरों में मैं खुद को फुटबॉल मैदान में दौड़ते, गोल की तरफ बढ़ते और दर्शकों के बीच खेलते हुए देखता हूं। कुछ ही मिनट पहले तक मैं ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा था, लेकिन मेरी कल्पना मुझे सीधे एक बड़े स्टेडियम तक ले गई।''

अभिनेता ने आगे कहा, ''कल्पना की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि उसे किसी बड़े बजट, महंगी जगह या वास्तविक परिस्थिति की जरूरत नहीं होती। कल्पना किसी भी इंसान को वहां पहुंचा सकती है, जहां वह जाना चाहता है। यह मेरी एक छोटी-सी फुटबॉल फैंटेसी थी। हैप्पी फुटबॉल वर्ल्ड कप। आपकी कल्पना हमेशा विनिंग गोल करे। जय हिंद।''

--आईएएनएस

पीके/एएस