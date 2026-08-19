'दिल तो पागल है' के सेट पर पहली बार करिश्मा-गीता की मुलाकात, सालों बाद याद किया दिलचस्प किस्सा

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। 1997 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म 'दिल तो पागल है' ने प्यार, दोस्ती और डांस को एक साथ पर्दे पर बेहद खूबसूरत अंदाज में पेश किया था। फिल्म के कलाकारों के साथ इससे जुड़े कई लोग भी आज तक इसकी यादें अपने साथ लिए हुए हैं।

अब अभिनेत्री करिश्मा कपूर और कोरियोग्राफर गीता कपूर ने भी फिल्म से जुड़ा एक पुराना किस्सा साझा किया है। दोनों ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात उस समय हुई थी, जब गीता अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं और करिश्मा पहले से ही एक बड़ी स्टार बन चुकी थीं।

यह यादें डांस रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5' के एक एपिसोड में साझा की गई। शो के इस एपिसोड की थीम 'इंडिया वाला डांस' थी। इसी दौरान करिश्मा और गीता ने 'दिल तो पागल है' के गाने 'प्यार कर' की शूटिंग के दिनों को याद किया और बताया कि दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी।

गीता ने कहा, ''साल 1996 में जब 'दिल तो पागल है' की शूटिंग चल रही थी, तब मैं बतौर असिस्टेंट कोरियोग्राफर करियर की शुरुआत कर रही थी। मैं फिल्म के 'प्यार कर' गाने के सीक्वेंस पर काम कर रही थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात करिश्मा से हुई। उस समय करिश्मा पहले से ही एक बड़ी और जानी-मानी स्टार थीं। उन्होंने मेरे साथ बहुत प्यार और सम्मान से व्यवहार किया।''

गीता ने पहली मुलाकात को याद करते हुए आगे बताया, ''मुझे आज भी करिश्मा की पहली झलक याद है। उन्होंने उस समय हल्के नीले रंग का गाउन पहना हुआ था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं। करिश्मा तब भी बहुत खूबसूरत थीं और आज भी हैं। एक नई असिस्टेंट होने के बावजूद मुझे उनकी तरफ से कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह किसी बड़ी स्टार से बात कर रही हैं।''

इसके बाद करिश्मा कपूर ने भी गीता के साथ काम करने का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, ''भले ही हम दोनों ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया, लेकिन मैंने कई स्टेज शो साथ किए हैं। गीता एक ऐसी कोरियोग्राफर हैं, जो कलाकारों से उनकी पूरी क्षमता के हिसाब से काम करवाती हैं।''

करिश्मा ने एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए कहा, ''एक स्टेज शो के दौरान बाकी कलाकारों को आसान डांस स्टेप दिए जा रहे थे, लेकिन गीता ने मुझे काफी मुश्किल स्टेप दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने गीता से शिकायत करते हुए पूछा कि बाकी लोगों को आसान स्टेप दिए गए हैं, तो मुझे इतना मुश्किल स्टेप क्यों दिया गया है?''

करिश्मा ने कहा, ''इस पर गीता ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं ये मुश्किल स्टेप कर सकती हूं।''

--आईएएनएस

पीके/एबीएम