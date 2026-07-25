डिनर की दो प्लेटें और कूल लुक, नागा चैतन्य और शोभिता की 'केमिस्ट्री' ने जीता फैंस का दिल

मुंबई, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता नागा चैतन्य ने सोशल मीडिया पर एक मजाकिया पोस्ट साझा कर बताया कि शादी के करीब दो साल बाद उनकी पत्नी और अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला ने पहली बार उनके लिए डिनर बनाया।

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नागा चैतन्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें शोभिता डाइनिंग टेबल के पास खड़ी नजर आ रही हैं। उनके हाथ में खाने से भरी दो प्लेटें हैं। इस दौरान वह गुलाबी रंग की ओवरसाइज्ड टी-शर्ट पहने दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर के साथ चैतन्य ने लिखा, "शादी के करीब दो साल बाद पत्नी ने मेरे लिए डिनर बनाया। लगता है आज मैंने कुछ सही किया है।"

चैतन्य की इस मजाकिया पोस्ट पर शोभिता ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने टिप्पणी करते हुए लिखा, "क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो या मेरी तारीफ कर रहे हो?"

नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों के अनुसार एक निजी समारोह में विवाह किया था। समारोह में परिवार के सदस्य और करीबी मित्र शामिल हुए थे।

दोनों ने कई वर्षों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद पहले अपनी सगाई की घोषणा की और फिर विवाह बंधन में बंध गए।

नागा चैतन्य की पहली शादी अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु से हुई थी। दोनों ने अक्टूबर 2017 में गोवा में विवाह किया था, लेकिन अक्टूबर 2021 में अलग होने की घोषणा कर दी। इसके बाद चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला से विवाह किया, जबकि सामंथा ने दिसंबर 2025 में फिल्म निर्माता राज निदिमोरू से शादी की।

नागा चैतन्य तेलुगु अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी और लक्ष्मी दग्गुबाती के पुत्र हैं।

--आईएएनएस

एसएके/एएस