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एक्ट्रेस राधिका के जन्मदिन पर पति ने लुटाया प्यार, कहा- तुम्हारी मुस्कान...

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चेन्नई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। एक्टर आर. सरथकुमार ने 21 अगस्त को अपनी पत्नी और मशहूर एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार को उनके 64वें जन्मदिन पर दिल से बधाई दी। उन्होंने राधिका के जोशीले व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच की तारीफ की।

सरथकुमार ने सोशल मीडिया पर एक फोटो और वीडियो का कलेक्शन शेयर किया, जिसमें राधिका की ज़िंदगी की कई तस्वीरें शामिल थीं। इस कलेक्शन में कपल की साथ वाली तस्वीरें भी हैं, जो अलग-अलग मौकों पर बिताए गए उनके खास पलों को दिखाती हैं।

पोस्ट शेयर करते हुए सरथकुमार ने लिखा, "प्यारी राधिका, जब मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें बधाई देने के बारे में सोचता हूं, तो मैं उन सालों में वापस चला जाता हूं जब हम मिले भी नहीं थे — एक जोशीली, सकारात्मक इंसान, जिसकी चमकदार मुस्कान हर तरफ ऊर्जा और हंसी बिखेरती थी। इतने साल बीत गए और तुममें आज भी वही जोश, ताकत, दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा है। और तुम्हारा वह रवैया जो तुम्हें दबाव में कभी झुकने नहीं देता। भगवान तुम्हें हमेशा सेहत, दौलत और ढेर सारी खुशियां दे।

राधिका सरथकुमार की बात करें तो उन्हें साउथ इंडियन फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे मशहूर नामों में से एक माना जाता है।

उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1978 की तमिल फिल्म "किझाक्के पोगुम रेल" से की और इसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया।

उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में बॉलीवुड में भी काम किया। उनकी हिंदी फिल्में, जिनमें "नसीब अपना अपना", "कुदरत का कानून", "आज का अर्जुन", "हिम्मतवाला", "मेरा पति सिर्फ मेरा है" और "लाल बादशाह" शामिल हैं, सुपरहिट रहीं।

"आज का अर्जुन" में उन्होंने अमिताभ बच्चन और जया प्रदा के साथ काम किया। यह फिल्म उनके खास हिंदी प्रोजेक्ट्स में से एक थी। "नसीब अपना अपना" में उन्होंने ऋषि कपूर, फरहा नाज और अन्य कलाकारों के साथ काम किया।

राधिका का ज्यादातर करियर तमिल सिनेमा से जुड़ा रहा है, जहां उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए हैं।

उन्होंने कई टेलीविजन शो में भी काम किया है और छोटे पर्दे पर एक लोकप्रिय चेहरा बनीं। बाद में राधिका ने टेलीविजन प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखा और 'रादान मीडियावर्क्स' की स्थापना की। उन्हें खास तौर पर "चिथी" जैसे शो से लोकप्रियता मिली, जो उनके सबसे चर्चित टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया। वह "सेल्वी", "अरसी", "वाणी रानी" और "चिथी 2" जैसे शो से भी जुड़ी रही हैं।

एक्टिंग और प्रोडक्शन के अलावा, राधिका राजनीति और सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय रही हैं।

निजी जीवन की बात करें तो राधिका ने 1985 में एक्टर और डायरेक्टर प्रताप पोथेन से शादी की थी। यह शादी तलाक पर खत्म हुई। बाद में उन्होंने 1990 में रिचर्ड हार्डी से शादी की और उनकी एक बेटी, रायन हार्डी है। बाद में राधिका और हार्डी अलग हो गए। 2001 में उन्होंने आर. सरथकुमार से शादी की। इस जोड़े का एक बेटा, राहुल है।

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम