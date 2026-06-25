बॉलीवुड बनाम रीजनल सिनेमा की तुलना पर बोलीं दिव्या दत्ता, 'अच्छी कहानी ही तय करती है फिल्म की सफलता'

मुंबई, 25 जून (आईएएनएस)। आज के दौर में बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा की तुलना करते लोग हर तरफ देखने को मिल जाएंगे। इस पर अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपने विचार रखे हैं। आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को एक ही नजरिए से देखना सही नहीं है। हर जगह अच्छी और खराब दोनों तरह की फिल्में बनती हैं। असली फर्क भाषा का नहीं, बल्कि कहानी और प्रस्तुति का होता है।

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आईएएनएस ने जब दिव्या दत्ता से पूछा कि क्या रीजनल सिनेमा कॉमेडी फिल्मों को बॉलीवुड से बेहतर तरीके से पेश कर रहा है, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''इस तरह की तुलना करना सही नहीं है। किसी भी कॉमेडी फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कहानी कितनी मजबूत है और उसे दर्शकों के सामने किस तरह पेश किया गया है। मेरा मानना है कि अगर कंटेंट अच्छा है, तो वह किसी भी भाषा में हो, दर्शकों को जरूर पसंद आता है।''

दिव्या दत्ता ने कहा, ''फिल्म इंडस्ट्री को भाषा के आधार पर बांटना ठीक नहीं है। चाहे फिल्म हिंदी में हो, किसी रीजनल भाषा में हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी हो, अगर कहानी दमदार है और उसे सही तरीके से दिखाया गया है तो वह लोगों के दिलों तक पहुंचती है। आज दर्शक काफी समझदार हो चुके हैं और वे सिर्फ नाम या भाषा देखकर फिल्म को पसंद नहीं करते, बल्कि कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं।''

उन्होंने पंजाबी कॉमेडी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' का उदाहरण दिया और कहा कि यह फिल्म इस बात का उदाहरण है कि अच्छी कॉमेडी हर जगह काम करती है और दर्शकों को हंसाने में सफल रहती है।

बता दें कि दिव्या दत्ता हाल ही में पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' के ग्रैंड प्रीमियर में भी नजर आई थीं। वह अपने दोस्तों का समर्थन करने के लिए पहुंची थीं। इस मौके पर उन्होंने फिल्म के कलाकारों के काम की सराहना की।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम