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Bhoot Bangla Review : दर्शकों को पसंद आई भूत बंगला, 'हेराफेरी' से हो रही फिल्म की तुलना

‘भूत बंगला’ को लेकर दर्शकों में क्रेज, सोशल मीडिया पर हेरा फेरी से हो रही तुलना
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 17, 2026, 05:53 AM
पेड-प्रीव्यू रिएक्शन : दर्शकों को पसंद आई भूत बंगला, 'हेराफेरी' से हो रही फिल्म की तुलना

मुंबई: अक्षय कुमार, राजपाल यादव और परेश रावल की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' आज रिलीज हो गई है।

कल देर रात फिल्म का पेड-प्रीव्यू रखा गया था, जिसका असर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। फिल्म फैंस को इतनी पसंद आ गई है कि यूजर्स 'हेराफेरी' से फिल्म की तुलना कर रहे हैं। फिल्म का रिव्यू सोशल मीडिया पर बेहतरीन बताया जा रहा है।

पेड-प्रीव्यू के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है। फैंस अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग के दीवाने हो गए हैं। वहीं राजपाल यादव और परेश रावल की जोड़ी ने मनोरंजन का स्तर और बढ़ा दिया है। दर्शकों के अनुसार, यह फिल्म हॉरर, कॉमेडी और रोमांचक उथल-पुथल का एक अनूठा संगम है। भूतिया हवेली के माहौल से लेकर हद से ज़्यादा कॉमेडी तक, फिल्म एक पल के लिए भी मायूस नहीं करती। सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला भाग मस्ती और चुटकुलों से भरा बता रहे हैं, और साथ ही पहले ही भाग में दर्शकों को बहुत सारे ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे।

वहीं, दूसरा भाग थोड़ा गंभीर मोड़ लेता है और एक ऐसी पृष्ठभूमि पेश करता है जो फिल्म को गहराई और समय दोनों प्रदान करती है। दूसरे भाग में सब कुछ अनपेक्षित है और दूसरे भाग को देखकर डरना तय है। कुछ यूजर्स फिल्म की तुलना हेराफेरी से कर रहे हैं। यूजर्स का मानना है कि फिल्म में वहीं बात है, जो हेराफेरी में थी।

वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि फिल्म में तब्बू का स्क्रीन स्पेस बहुत कम है, जिसे और बढ़ाया जा सकता था। फिल्म हेरा-फेरी में अक्षय कुमार और तब्बू की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। यही कारण है कि फिल्म में दोनों से दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं। फिल्म में अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की केमिस्ट्री भी शानदार रही है। फिल्म में दोनों के रोमांस की झलकियां देखने को मिलेंगी। दर्शकों का कहना है कि दोनों की जोड़ी हर तरीके से कमाल लगी और वामिका को प्रपोज करने वाला सीन शानदार था।

--आईएएनएस

 

 

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