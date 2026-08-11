ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
मनोरंजन

भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखीं निया शर्मा, पूजा-अर्चना कर शेयर किया खास पोस्ट

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
भोलेनाथ

मुंबई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री निया शर्मा श्रावण माह में भोलेनाथ की भक्ति रस में डूबी नजर आईं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वह अपनी मां की सलाह मानकर श्रावण के चारों सोमवार को मंदिर जाने का प्लान बना रही हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे पारंपरिक सूट में नजर आ रही हैं। एक तस्वीर में वह पिंक सूट पहने दिखीं, जबकि दूसरी में वह वाइब्रेंट येलो और रेड कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं।

तस्वीरों में निया शर्मा को पूजा की थाली पकड़े और आरती करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने नंदी के कान में अपने मन की बात भी कहने वाली परंपरा भी निभाई। कुछ तस्वीरों में उन्हें शिव परिवार के लिए पूजा करते हुए दिखाया गया है।

तस्वीरें पोस्ट कर अभिनेत्री निया शर्मा ने लिखा, "श्रावण शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। मम्मी ने बोला है, श्रावण के 4 सोमवार मंदिर जाना है तो जाना है।"

निया शर्मा अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने स्पिरिचुअल साइड की झलक दिखाती रहती हैं। एक्ट्रेस गणेश चतुर्थी, दिवाली और नवरात्रि जैसे त्योहारों को जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं और इन सेलिब्रेशन के पल अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर भी करती हैं।

निया शर्मा हाल ही में कुकिंग कॉमेडी रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' में नजर आई थीं। अभिनेत्री ने सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शो को इमोशनल तरीके से अलविदा कहा। साथ ही, शो से मिल रहे प्यार और अपना को देखते हुए अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम पर खास पोस्ट भी की थी।

जन्नत जुबैर और अली गोनी लोकप्रिय कॉमेडी और कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 के विनर बने हैं। इस सीजन में 'टीम छुरी' और 'टीम कांटा' नाम से दो टीमें बनाई गई थीं, जिनमें कंटेस्टेंट्स के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। शो में कृष्णा अभिषेक, सुदेश लेहरी, करण कुंद्रा, एल्विश यादव, तेजस्वी प्रकाश, अर्जुन बिजलानी, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन जैसे कंटेस्टेंट नजर आए थे।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी