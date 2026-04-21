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Bollywood Comedy Film : साफ-सुथरी फिल्में ही मेरी पहचान, परिवार का भरोसा जीतना मेरी जिम्मेदारी: आयुष्मान खुराना

फैमिली एंटरटेनमेंट पर फोकस, आयुष्मान की नई कॉमेडी 15 मई को रिलीज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 04:16 AM
साफ-सुथरी फिल्में ही मेरी पहचान, परिवार का भरोसा जीतना मेरी जिम्मेदारी: आयुष्मान खुराना

मुंबई: अभिनेता आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी आगामी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेता अपनी बेहतरीन अभिनय और कॉमेडी से दर्शकों के दिलों में खास पहचान रखते हैं। अब वे कॉमेडी फिल्मों के सबसे भरोसेमंद सितारों में शुमार हो चुके हैं।

आयुष्मान ने अपने लंबे सफर को याद करते हुए कहा कि उन्हें अपनी फिल्में साफ-सुथरी पसंद हैं। उनका मकसद है कि पूरा परिवार बिना किसी झिझक के एक साथ थिएटर में फिल्म देख सके।

उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि पिछले सालों में दर्शकों ने मेरी फैमिली कॉमेडी फिल्मों को बहुत पसंद किया है। मैंने मनोरंजन के लिए जो कंटेंट चुना, उसके जरिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए काफी मेहनत भी की है। मुझे अपनी फिल्में क्लीन रखना अच्छा लगता है, ताकि भारत के किसी भी कोने से पूरा परिवार सिनेमाघरों में बैठकर देख सके। शायद इसी वजह से लोग मेरी फैमिली एंटरटेनर फिल्में देखने आते हैं। मेरे लिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी है।"

अभिनेता अपनी इस सफल विरासत को आगामी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी।

अभिनेता ने फिल्म को लेकर कहा, "'पति पत्नी और वो दो' के जरिए हम एक पुराने और पसंदीदा जॉनर को नया और आधुनिक रूप दे रहे हैं। इसमें गलतफहमियां, मजेदार कॉमेडी और सिचुएशनल ह्यूमर होगा। उम्मीद है कि 15 मई को जब यह फिल्म थिएटर में रिलीज होगी तो दर्शक खूब हंसेंगे।"

यह फिल्म एक ऐसे पति की कहानी है जो खुद को एक या दो नहीं, बल्कि तीन महिलाओं के बीच फंसा हुआ पाता है। इससे कई हंसी-मजाक और अफरा-तफरी भरे हालात बनते हैं।

फिल्म का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है। इसे टी-सीरीज और बीआर स्टूडियोज के बैनर तले भूषण कुमार, रेनू रवि चोपड़ा और कृष्ण कुमार ने प्रोड्यूस किया है। ‘पति पत्नी और वो दो’ 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

 

 

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