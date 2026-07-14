अर्जुन बिजलानी ने गुरुजी के सत्संग के लिए एकता कपूर का जताया आभार, आध्यात्मिक अनुभव को बताया खास

मुंबई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। एक्टर अर्जुन बिजलानी ने प्रोड्यूसर और टीवी क्वीन एकता कपूर द्वारा होस्ट किए गए गुरुजी के सत्संग की कुछ झलकियां शेयर कीं और सत्संग ऑर्गनाइज करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया।

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अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आध्यात्मिक सभा की कई तस्वीरें शेयर कीं और एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा। उन्होंने लिखा, 'कुछ पलों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस महसूस किया जाता है। थैंक यू एकता मैम। गुरुजी के सत्संग ने दिल को पॉजिटिविटी, शांति और दिव्य एनर्जी से भर दिया। हमेशा आभारी रहूंगा। शुक्राना गुरुजी।'

तस्वीरों में अर्जुन गुलाबी रंग का कढ़ाई वाला कुर्ता और क्रीम रंग का पायजामा पहने हुए दिख रहे थे, जब वह गुरुजी की खूबसूरती से सजी हुई तस्वीर के सामने प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना की जगह फूलों, दीयों और एक पवित्र सेटअप से सजी हुई दिख रही थी।

अर्जुन द्वारा शेयर की गई एक और तस्वीर में वह अपनी पत्नी नेहा स्वामी, एक्ट्रेस कनिका मान और एकता कपूर के साथ पोज देते हुए दिख रहे थे। सभी सत्संग के बाद एक सेल्फी के लिए मुस्कुरा रहे थे।

एक और फ्रेम में, अर्जुन गुरुजी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करते दिखे।

इससे पहले भी, एकता के ऑर्गनाइज किए गए सत्संग में कई सेलिब्रिटीज ने आशीर्वाद लिया था। एकता कपूर की बात करें तो, प्रोड्यूसर जितनी अपने शोज और फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही अपने स्पिरिचुअल साइड के लिए भी जानी जाती हैं।

वह रेगुलर तौर पर गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे त्योहार पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाती हैं और अक्सर अपने घर पर धार्मिक कार्यक्रम ऑर्गनाइज करती हैं।

अपने करियर के शुरुआती दिनों में, एकता को अक्सर अपने स्पिरिचुअल विश्वासों के साथ अपना सिग्नेचर लाल तिलक और कई जेमस्टोन रिंग पहने देखा जाता था।

अर्जुन और एकता की बात करें तो, उनका प्रोफेशनल कनेक्शन काफी लंबा है। एक्टर 'नागिन' सहित बालाजी टेलीफिल्म्स के कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने एकता कपूर के बैनर तले बने एक और शो 'परदेस में है मेरा दिल' में भी काम किया।

अर्जुन पहली बार यूथ ड्रामा 'मिले जब हम तुम' से देश भर में मशहूर हुए, जिसमें उन्होंने नूपुर (रति पांडे) के साथ मयंक शर्मा का किरदार निभाया था।

--आईएएनएस

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