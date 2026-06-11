'अनुपमा' स्टार समर्थ जुरेल बोले – ‘सजा’ उन जज्बातों की कहानी है, जिन्हें हम सभी कभी न कभी महसूस करते हैं

मुंबई, 11 जून (आईएएनएस)। टीवी शो 'अनुपमा' फेम अभिनेता समर्थ जुरेल अपने नए म्यूजिक वीडियो सजा को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि उन भावनाओं की कहानी है, जिन्हें हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करता है। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें प्यार, दर्द, जुनून और टूटे दिल की भावनाओं को गहराई से दिखाया गया है।

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यह म्यूजिक वीडियो बुधवार को मुंबई के बॉम्बे कॉकटेल बार में एक भव्य लॉन्च इवेंट के दौरान पेश किया गया। इस मौके पर वॉटर वेव्स म्यूजिक लेबल का भी आधिकारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मीडिया, फिल्म और संगीत जगत से जुड़े कई लोग मौजूद रहे।

‘सजा’ में समर्थ जुरेल के साथ अभिनेत्री शीतल शर्मा लीड रोल में हैं। दोनों कलाकारों ने शानदार केमिस्ट्री और भावनात्मक अभिनय से वीडियो को खास बनाने की कोशिश की है। लॉन्च के दौरान दोनों ने गाने पर लाइव परफॉर्मेंस भी दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।

समर्थ जुरेल ने कहा कि इस वीडियो की कहानी हर उस व्यक्ति से जुड़ती है, जिसने कभी प्यार में दर्द या जज्बात का अनुभव किया हो। जुरेल ने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्होंने हर सीन में वास्तविक भाव लाने की कोशिश की, ताकि दर्शक सिर्फ वीडियो न देखें, बल्कि उसे महसूस भी कर सकें।

अभिनेत्री शीतल शर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और अपने किरदार को समझने के लिए लंबे समय तक तैयारी की। उन्होंने कहा कि हर सीन को सटीक और भावनात्मक बनाने के लिए पूरी टीम ने मिलकर बेहतर काम किया है।

शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प किस्सा भी सामने आया, जब एक भावुक सीन की शूटिंग के समय समर्थ जुरेल अपने किरदार में इतने डूब गए कि निर्देशक के ‘कट’ कहने के बाद भी कुछ देर तक उसी भाव में बने रहे।

इस म्यूजिक वीडियो का निर्देशन दिग्विजय सिंह ने किया है, जबकि इसका निर्माण मीना शर्मा ने किया है। गीत को ज्योति नूरां ने अपनी आवाज दी है। संगीत अमन आर्स ने तैयार किया है और बोल अजीम शिराजी ने लिखे हैं। सिनेमैटोग्राफी शानू सिंह राजपूत और कोरियोग्राफी सुषमा सुनाम की है, जबकि एडिटिंग अजय वर्मा ने संभाली है।

--आईएएनएस

एमटी/डीकेपी