असुरों के गुरु शुक्राचार्य बनेंगे अक्षय खन्ना, 'महाकाली' में दिखेगा शक्तिशाली अवतार

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता अक्षय खन्ना की पैन-इंडिया पौराणिक फिल्म 'महाकाली' के जरिए तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में अभिनेता अक्षय खन्ना असुरों के गुरु 'शुक्राचार्य' के रूप में एक बेहद शक्तिशाली और अलग नकारात्मक किरदार में नजर आएंगे।

बुधवार को मेकर्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि 24 अगस्त को अभिनेता के लुक की पहली झलक दिखाई जाएगी। फिल्म के मेकर्स आरकेडी स्टूडियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लुक शेयर किया, जिसमें वह 'शुक्राचार्य' के अवतार में नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने पोस्ट कर लिखा, "24 अगस्त- अब शुरू होगा अंत।"

मेकर्स ने अभिनेता अक्षय खन्ना के किरदार को लेकर खास जानकारी अभी शेयर नहीं की है। हालांकि, फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि उनके लुक से जुड़ी कोई वीडियो और जानकारी 24 अगस्त को शेयर की जाएगी, जिसे लेकर फैंस में काफी उत्सुकता देखी जा रही है।

'शुक्राचार्य' के तौर पर उनका फर्स्ट लुक पहले ही काफी चर्चा में आ चुका है और लोगों को उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पसंद किया गया, जिसे देखकर फैंस के मन में फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। 'शुक्राचार्य' को असुरों के गुरू के रूप में जाना जाता है, जिसका किरदार अक्षय खन्ना अदा कर रहे हैं। अभिनेता इस रोल में एक अलग तरह की इंटेंसिटी और गंभीरता लेकर आएंगे।

यह फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स (पीवीसीयू) का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 'हनु-मान' फिल्म से हुई थी। वे अक्षय खन्ना के किरदार को सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से बहुत बड़े स्केल पर दिखाएंगे।

आर.के. स्टूडियो के बैनर तले फिल्म को आर.के. दुग्गल प्रस्तुत कर रहे और रिवाज रमेश दुग्गल इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म के क्रिएटर प्रशांत वर्मा हैं और डायरेक्टर पूजा अपर्णा कोल्लूरू हैं। अक्षय खन्ना के अलावा इस फिल्म में भूमि शेट्टी, रोहित सराफ और कई बड़े एक्टर्स भी नजर आएंगे।

फिल्म बड़े पर्दे पर एक कमाल का एक्सपीरियंस देने का वादा करती है, जिसमें दमदार भारतीय इतिहास, शानदार विजुअल्स, बारीकी से बनाई गई दुनिया और बहुत बड़े स्केल की कहानी देखने को मिलेगी।

--आईएएनएस

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