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अक्षय पर अक्षरा सिंह बोलीं, दुनिया उनके स्टारडम की करती है तारीफ पर मुझे उनका विनम्र स्वभाव करता है प्रेरित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 25, 2026, 04:34 AM
अक्षय पर अक्षरा सिंह बोलीं, दुनिया उनके स्टारडम की करती है तारीफ पर मुझे उनका विनम्र स्वभाव करता है प्रेरित

मुंबई, 25 जून (आईएएनएस)। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपनी आगामी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के एक कार्यक्रम में अक्षय कुमार के साथ मंच साझा करने के बाद उनके लिए एक भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने इस पल को “सपना सच होने जैसा” बताया और कहा कि वह अभिनेता की विनम्रता और सादगी की प्रशंसक हैं।

मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अक्षय कुमार के साथ मंच साझा करते हुए कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं।

उन्होंने लिखा, “खिलाड़ी कुमार के साथ यादगार मुरादाबाद। कभी अक्षय कुमार सर को स्क्रीन पर देखकर तालियां बजाती थी, आज उनके साथ मंच साझा कर रही हूं।”

अभिनेत्री ने आगे कहा: “उनकी स्टारडम दुनिया देखती है, लेकिन मुझे उनकी सादगी और विनम्रता ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया है। उनकी मौजूदगी बेहद प्रभावशाली है, लेकिन उनकी इंसानियत उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं बेहद आभारी हूं। इसे संभव बनाने के लिए अपने परिवार और प्रशंसकों के समर्थन, प्यार और आशीर्वाद का दिल से धन्यवाद।”

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार “घिस घिस घिस” नामक गीत में साथ नजर आएंगे।

फिल्म में सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफताब शिवदासानी, जैकी श्रॉफ, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पटानी, उर्वशी रौतेला, फरीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदू दारा सिंह, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, पंकज धीर, पुनीत इस्सर, किकू शारदा, फिरोज खान (अर्जुन), सुदेश बेरी और व्रीही कोडवारा भी प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

यह फिल्म लोकप्रिय वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। इस श्रृंखला की पहली फिल्म 2007 में रिलीज़ हुई थी जबकि इसका दूसरा भाग वेलकम बैक 2015 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुआ था।

--आईएएनएस

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