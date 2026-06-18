अक्षय कुमार ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में किए दर्शन, कड़ी सुरक्षा के बीच की पूजा पाठ

जम्मू, 18 जून (आईएएनएस)। भारत में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं, जहां हर साल लाखों लोग मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। उन्हीं में से एक है जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, जहां हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार दर्शन करने पहुंचे। उनकी इस तीर्थ यात्रा को लेकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला।

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अक्षय कुमार ने गुरुवार को वैष्णो देवी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए और विधिवत पूजा-अर्चना की। मंदिर बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, अभिनेता ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इस दौरान उन्होंने कुछ समय मंदिर परिसर में भी बिताया।

अक्षय कुमार के माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि उनकी मौजूदगी से आम श्रद्धालुओं की दर्शन प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए। पूजा-अर्चना करने के बाद अक्षय कुमार शांतिपूर्वक वहां से रवाना हो गए।

जैसे ही अक्षय कुमार के मंदिर पहुंचने की खबर फैली, वहां मौजूद श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ गया। कई लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए और उनकी एक झलक पाने की कोशिश करने लगे। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था के कारण भीड़ को नियंत्रित कर लिया गया।

बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है, और यहां हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को पैदल यात्रा भी करनी पड़ती है।

आंकड़ों के अनुसार, वैष्णो देवी मंदिर में प्रतिदिन लगभग 20 हजार से 40 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जबकि छुट्टियों के दौरान यह संख्या एक सप्ताह में तीन लाख से भी ज्यादा पहुंच जाती है। इतनी बड़ी भीड़ के कारण कई बार भक्तों को दर्शन के लिए 12 से 20 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान होटल और यात्रा से जुड़े खर्च भी बढ़ जाते हैं, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम