अभिषेक संग मुंबई लौटीं ऐश्वर्या-आराध्या, एयरपोर्ट स्टाफ को हाथ जोड़कर कहा 'नमस्ते'

मुंबई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका की यात्रा से मुंबई लौटने पर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया।

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मंगलवार रात मुंबई एयरपोर्ट पर अभिषेक बच्चन के साथ मां-बेटी की जोड़ी को देखा गया। जब वे टर्मिनल से बाहर निकले, तो ऐश्वर्या और आराध्या ने हाथ जोड़कर और सम्मानपूर्वक "नमस्ते" कहकर एयरपोर्ट स्टाफ का अभिवादन किया।

उनके आगे चल रहे अभिषेक को बाहर निकलने से पहले एक स्टाफ मेंबर से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए देखा गया।

यात्रा के लिए, ऐश्वर्या ने काले रंग के कपड़े चुने, जिसमें एक लंबी काली ड्रेस के ऊपर मैचिंग काला ओवरकोट पहना था।

आराध्या ने अपने एयरपोर्ट लुक को कैज़ुअल रखा। उन्होंने काले टॉप के साथ डार्क ट्राउजर और ओवरसाइज्ड ब्लैक लेदर जैकेट पहनी थी।

वहीं, अभिषेक ने आरामदायक ट्रैवल आउटफिट चुना, जिसमें हल्के पीले रंग की हुडी के ऊपर ऑलिव-ग्रीन प्रिंटेड जैकेट और डेनिम जींस पहनी थी।

ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बात करें तो, इस जोड़े ने 20 अप्रैल 2007 को मुंबई में बच्चन परिवार के घर पर एक निजी लेकिन सितारों से सजे समारोह में शादी की थी।

इस जोड़े के घर 16 नवंबर 2011 को बेटी आराध्या बच्चन का जन्म हुआ।

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी की बात करें तो, वे पहली बार 2001 में 'ढाई अक्षर प्रेम के' में काम करते समय मिले थे और बाद में 'कुछ ना कहो', 'उमराव जान', 'गुरु', 'धूम 2' और 'रावण' जैसी फिल्मों में साथ काम किया।

'बंटी और बबली' फिल्म में, जिसमें अभिषेक ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ऐश्वर्या ने 'कजरा रे' गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था।

वे सालों तक दोस्त रहे और उनका रिश्ता 'उमराव जान' के बनने के दौरान आगे बढ़ा और 'गुरु' की शूटिंग के समय और भी मजबूत हुआ।

जानकारी के लिए बता दें कि 'गुरु' के प्रीमियर के कुछ समय बाद अभिषेक ने न्यूयॉर्क में ऐश्वर्या को प्रपोज किया था। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वे उन्हें होटल की उस बालकनी में ले गए थे जहां उन्होंने अक्सर उनके साथ जिंदगी बिताने की कल्पना की थी और उनसे शादी के लिए पूछा था।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस