अभिनेत्री आंचल सिंह ने निवेश बैंकर मोहित चावला से की शादी, बताया विवाह का सही मतलब

मुंबई, 24 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री आंचल सिंह ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और निवेश बैंकर मोहित चावला से शादी कर ली। शुक्रवार को अभिनेत्री ने इस खूबसूरत पल की तस्वीरें शेयर कीं।

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आंचल सिंह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं। अपनी इस पोस्ट के जरिए अभिनेत्री ने अपने मन के विचार शेयर करते हुए बताया कि शादी का मतलब अपना घर छोड़ना नहीं, बल्कि जीवन में नए रिश्तों और प्यार को जगह देना होता है। इसकी असली खूबसूरती इस बात में है कि आपके जीवन में प्यार करने वाले और लोग जुड़ जाते हैं।

उन्होंने लिखा, "'तुम' और 'मैं' से 'हम' तक... हमेशा के लिए। कुछ पल ऐसे होते हैं, जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। रस्मों के बीच एक-दूसरे की ओर देखा गया एक प्यार भरा नजरिया। एक मुस्कान, जो कहती है सच में अब हम साथ हैं। जुड़े हुए हाथों से की गई एक शांत प्रार्थना और मांग में सजे सिंदूर के साथ निभाने का एक जीवनभर का वादा। जब मैं इन खूबसूरत पलों को याद करती हूं, तो एक बात बार-बार मन में आती है। मैं हमेशा से मानती हूं कि शादी के बाद बेटी अपने मायके से जुड़ी नहीं रहती, ऐसा नहीं होता। वह अपने पहले घर को दिल में बसाए हुए एक नए घर और नए परिवार का हिस्सा बनती है।

उन्होंने कहा कि शादी के बाद इंसान की दुनिया धीरे-धीरे और बड़ी हो जाती है। उसके जीवन में प्यार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। आशीर्वाद बढ़ते हैं और उसे एक नया परिवार भी अपना कहने का सौभाग्य मिलता है। उन्होंने लिखा, "शायद यही शादी की सबसे खूबसूरत बात है। यह किसी अपने को छोड़ने की नहीं या किसी और का हो जाने की बात नहीं है, बल्कि उस पल की शुरुआत है, जब आपकी दुनिया और बड़ी हो जाती है, जहां प्यार करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, दुआएं और आशीर्वाद बढ़ जाते हैं और आपको एक नया परिवार भी अपना कहने का सौभाग्य मिलता है।"

उन्होंने लिखा, "हम दोनों, परिवारों और उन सभी परंपराओं के लिए है, जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। उन सभी आशीर्वादों के लिए है, जो हमारे साथ हैं और उन सभी खूबसूरत यादों के लिए है, जो अभी बननी बाकी हैं। हमेशा के लिए।"

--आईएएनएस

एनएस/