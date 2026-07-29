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'आर्यभट्ट का जीरो' का ट्रेलर रिलीज, दिखा संघर्ष से सफलता तक का प्रेरणादायक सफर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 29, 2026, 07:28 AM
'आर्यभट्ट का जीरो' का ट्रेलर रिलीज, दिखा संघर्ष से सफलता तक का प्रेरणादायक सफर

मुंबई, 29 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता हिमांश कोहली की हिंदी ड्रामा-कॉमेडी फिल्म 'आर्यभट्ट का जीरो' के मेकर्स ने बुधवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। ट्रेलर में एक आम युवा की खास कहानी दिखाई गई है, जो अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करता है।

2 मिनट 38 सेकंड के ट्रेलर में पिता और बेटे के भावनात्मक रिश्ते को खास तरीके से दिखाया गया है। भावनाओं, कॉमेडी और दमदार ड्रामा से भरपूर यह ट्रेलर दर्शकों को एक प्रेरणादायक सफर की झलक देता है।

ट्रेलर की शुरुआत एक दुल्हन की विदाई से होती है, जिसमें वह सबके सामने अपने पुराने प्रेमी (हिमांश कोहली) को किस कर देती है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं, तभी दूल्हा मुस्कुराते हुए कहता है, "बैंड बजाओ... ये तो लड़की का भाई है।"

यह मजेदार और अचानक आने वाला ट्विस्ट दर्शकों को फिल्म की दुनिया में ले जाता है, जहां कहानी के मुख्य किरदार ब्रह्मगुप्त श्रीवास्तव (जिन्हें प्यार से 'बग्गू' कहा जाता है) से मुलाकात होती है।

फिल्म में हिमांश कोहली ने बग्गू का किरदार निभाया है। बग्गू एक ऐसा युवा है, जिसकी जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। वह अपने प्यार को किसी और से शादी करते देखकर टूट जाता है, बार-बार परीक्षाओं में असफल होता है, पिता के साथ उसकी अनबन रहती है और उसे लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

इसके बावजूद बग्गू हार नहीं मानता और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। ट्रेलर में भावनात्मक और प्रेरणादायक पल दिखाए गए हैं, जो दर्शकों के दिल को छू जाते हैं।

कॉमेडी, भावनाओं और प्रेरणादायक ड्रामा से भरपूर यह ट्रेलर संदेश देता है कि हर असफलता एक बड़ी सफलता की शुरुआत बन सकती है। बग्गू का संघर्ष से सफलता तक का सफर और उसके बाद आने वाली नई चुनौतियां इस कहानी को हर उम्र के दर्शकों से जोड़ती हैं।

कमल चंद्रा द्वारा निर्देशित फिल्म में हिमांश कोहली और रवि किशन के अलावा, सोनल सहगल, दर्शना बनिक, नरेश वोहरा, अलका अमीन और नीरज सूद जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं, जबकि शिल्पा शिंदे एक खास रोल में नजर आएंगी।

न्यूटेक मीडिया एंटरटेनमेंट, राधिका जी फिल्म्स, सुनील सिहाग गोरा फिल्म्स और ए2आर फिल्म्स के बैनर तले फिल्म को वीरेंद्र भगत, रवि एस. गुप्ता, संजय नागपाल और शिव बालक सिंह मिलकर निर्माण कर रहे हैं। सुनील सिहाग, त्रिलोकी नाथ प्रसाद, स्वर्गीय कुलदीप भंडारी, आकांक्षा राहुल शर्मा और रीता गाडगे इसके सह-निर्माता हैं। 'आर्यभट्ट का जीरो' 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस