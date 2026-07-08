आईएफएफएम के 17वें संस्करण में आमिर खान, ममूटी और ‘कांतारा: ए लीजेंड - चैप्टर 1’ नामांकित

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। आमिर खान, ममूटी, अहान पांडे और रणवीर सिंह से लेकर ‘कांतारा: ए लीजेंड - चैप्टर 1’, ‘हक’ और ‘सैयारा’ जैसी फिल्मों तक, कई चर्चित कलाकार और फिल्में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) के 17वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित विभिन्न पुरस्कारों के लिए मुकाबला करती नजर आएंगी।

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यह महोत्सव 13 अगस्त से 23 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा और इसे विक्टोरियन सरकार का समर्थन प्राप्त है। विजेताओं का चयन ऑस्ट्रेलिया के फिल्म उद्योग और सांस्कृतिक जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों से बनी जूरी द्वारा किया जाएगा।

इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (आईएफएफएम) के 17वें संस्करण में फिल्म प्रीमियर, विशेष स्क्रीनिंग, पैनल चर्चाएं, मास्टरक्लास, इंडस्ट्री कार्यक्रम, सांस्कृतिक समारोह और बहुप्रतीक्षित पुरस्कार समारोह सहित कई आकर्षक आयोजन होंगे। यह महोत्सव भारतीय सिनेमा के वैश्विक मंच के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगा।

सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित फिल्मों में ‘हक’, ‘जरन’, ‘कांतारा: ए लीजेंड - चैप्टर 1’, ‘लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा’, ‘सैयारा’, ‘सितारे ज़मीन पर’, ‘शर्थोपोर’ और ‘द ग्रेट शम्सुद्दीन फैमिली’ शामिल हैं।

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणी में अश्विनी अय्यर तिवारी, चंद्रशिश रे, मोहित सूरी, रामलिंगम गौतम, रीमा दास, ऋषभ शेट्टी, आर.एस. प्रसन्ना और शाजिया इकबाल के बीच मुकाबला होगा।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए आमिर खान, अहान पांडे, भूमन भार्गव दास, दुलकर सलमान, ममूटी, रणवीर सिंह, ऋषभ शेट्टी और संजय मिश्रा नामांकित हैं।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में अनीत पड्डा, कल्याणी प्रियदर्शन, कीर्ति कुल्हारी, नीना गुप्ता, राजश्री देशपांडे, रानी मुखर्जी, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता और यामी गौतम धर को नामांकन मिला है।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (सीरीज) की पुरुष और महिला श्रेणियों में अमरीश वर्मा, आरिफ ज़कारिया, बरुण सोबती, कुणाल खेमू, परमवीर सिंह चीमा, मानव कौल, मनोज पाहवा, विजय वर्मा, आनंधी, हुमा कुरैशी, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली, मोना सिंह, रसिका दुगल, सीमा पाहवा, शेफाली शाह और स्वास्तिका मुखर्जी नामांकित हैं।

वहीं सर्वश्रेष्ठ सीरीज श्रेणी में ‘बाई तुझ्यापायी’, ‘कोहरा: सीज़न 2’, ‘मटका किंग’, ‘रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब’, ‘सपने वर्सेज एवरीवन’, ‘द बा*र्ड्स ऑफ बॉलीवुड’**, ‘परफेक्ट फैमिली’ और ‘फ्रीडम एट मिडनाइट: सीज़न 2’ को नामांकन मिला है।

--आईएएनएस

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