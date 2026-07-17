'3 इडियट्स' सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं थी, यह एक गलतफहमीः आमिर खान

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने बताया कि 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्म "3 इडियट्स" में उनका किरदार 'फुंसुक वांगडू', शिक्षाविद और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं है।

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आमिर लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बात कर रहे थे, तभी दर्शकों में से एक ने उनसे पूछा कि क्या '3 इडियट्स' के लिए सोनम वांगचुक प्रेरणा थे।

आमिर ने जवाब दिया, "नहीं, असल में ऐसा नहीं है। यह एक गलतफहमी है। जब वे फिल्म बना रहे थे, तब उन्हें सोनम के बारे में पता नहीं था।"

उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि मैंने हाल ही में चतुर (ओमी वैद्य) का एक वीडियो देखा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि न तो राजू (राजकुमार हिरानी) और न ही अभिजात जोशी (लेखक) और न ही मुझे सोनम वांगचुक के बारे में पता था।"

उन्होंने आगे कहा कि सोनम वांगचुक जो भी कर रहे हैं, वह हर हाल में अच्छा काम है।

आमिर खान ने कहा, "हमें उनका सम्मान करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे '3 इडियट्स' के किरदार पर आधारित हों, और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस असल बात के तौर पर मैं यह कहना चाहता था कि न तो राजू और न ही अभिजात... इस बारे में पहले कभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया। वह किरदार उन पर आधारित नहीं है।"

जब आमिर से सोनम की भूख हड़ताल के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि हम सभी उनकी सेहत और जिंदगी को लेकर बहुत चिंतित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और हम सभी चाहते हैं कि वह अपना उपवास खत्म करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।"

उल्लेखनीय है कि “3 इडियट्स” को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में आमिर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि करीना कपूर, बोमन ईरानी, ​​मोना सिंह और ओमी वैद्य ने सहायक भूमिकाएं निभाई हैं।

यह कहानी दो अलग-अलग समय-सीमाओं (एक वर्तमान में और दूसरी दस साल पहले) में चलती है। इसमें एक भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन छात्रों की दोस्ती को दिखाया गया है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस