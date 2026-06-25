वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु में हेरिटेज बुक करेंगी लॉन्च, पुडुचेरी में पुनर्निर्मित लाइटहाउस का भी होगा उद्घाटन

चेन्नई, 25 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तमिलनाडु और पुडुचेरी के दो-दिनों के आधिकारिक दौरे की शुरुआत गुरुवार को होगी। इस दौरान वित्त मंत्री तमिलनाडु में हेरिटेज बुक लॉन्च करेंगी। साथ ही, पुडुचेरी में पुनर्निर्मित लाइटहाउस का भी उद्घाटन करेंगी।

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वित्त मंत्री सीतारमण बुधवार शाम नई दिल्ली से चेन्नई पहुंची थीं और इस दौरान हवाई अड्डे पर बीजेपी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

उनकी यात्रा का पहला बड़ा कार्यक्रम गुरुवार को कांचीपुरम के एसएसकेवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फॉर विमेन में 'डॉटर्स ऑफ कांची – द एसएसकेवी स्टोरी' किताब का विमोचन है।

यह किताब संस्थान के इतिहास और योगदान का ब्योरा देता है और इस क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को उजागर करता है।

किताब के लॉन्च के अलावा, सीतारमण के कांचीपुरम जिले में शैक्षिक और जन-संपर्क पहलों के तहत छात्रों, शिक्षाविदों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने की उम्मीद है।

कांचीपुरम का वित्त मंत्री के लिए विशेष महत्व है; उन्होंने इस क्षेत्र की मशहूर हथकरघा विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए कई बार राष्ट्रीय स्तर पर इसका जिक्र किया है।

हाल ही में केंद्रीय बजट पेश करते समय, उन्होंने हाथ से बुनी गहरी मैजेंटा-मैरून रंग की कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी थी, जिस पर सोने की जरी का बारीक काम किया गया था। उनके इस अंदाज ने सबका ध्यान खींचा और इसे मंदिर वाले शहर के पारंपरिक बुनकर समुदाय को सम्मान देने के तौर पर देखा गया।

इसके बाद, सीतारमण पुडुचेरी जाएंगी, जहां वे शाम 5:30 बजे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) कमिश्नरेट कैंपस में पुनर्निर्मित ऐतिहासिक लाइटहाउस का उद्घाटन करेंगी।

इस मरम्मत प्रोजेक्ट का मकसद औपनिवेशिक दौर की एक अहम ऐतिहासिक जगह को बचाना और उसकी विरासत वाली अहमियत को बढ़ाना है।

शुक्रवार को, वित्त मंत्री पुडुचेरी के एक सरकारी मिडिल स्कूल में 400 साल पुराने 'मुझियांकुलम' के जीर्णोद्धार के बाद उसका उद्घाटन करेंगी।

यह प्रोजेक्ट विरासत वाली इमारतों को बचाने और साथ ही कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक जगहों को बेहतर बनाने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है।

यह दो दिन का दौरा तमिलनाडु और पुडुचेरी में स्थानीय स्तर पर अहम प्रोजेक्ट्स के जरिए शिक्षा के विकास, सांस्कृतिक विरासत को बचाने और लोगों की भागीदारी पर केंद्र सरकार के लगातार जोर को दिखाता है।

--आईएएनएस

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