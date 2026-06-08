वैश्विक तनावों के बीच कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट, एक ही दिन में चांदी 2.6 प्रतिशत फिसली, सोना 1.3 प्रतिशत गिरा

मुंबई, 8 जून (आईएएनएस)। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को घरेलू कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार में कमजोरी के बीच कीमती धातुओं में भी तेज बिकवाली देखने को मिली।

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मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोमवार को सोना और चांदी, दोनों के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। खासतौर पर चांदी की कीमतों में आई तेज गिरावट ने निवेशकों का ध्यान खींचा, क्योंकि इसका भाव ढाई लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर से नीचे पहुंच गया।

एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव सोमवार को कारोबार शुरू होते ही तेज गिरावट के साथ 2,41,990 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 2,48,537 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी, यानी एक ही दिन में चांदी की कीमत में 6,500 रुपए से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

आज एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 2,51,001 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला और यही दिन का उच्च स्तर रहा, वहीं दिन के कारोबार में गिरकर 2,39,064 रुपए का दिन का निम्नतम स्तर छुआ। हालांकि खबर लिखे जाने तक (दोपहर 12.17 बजे के करीब) यह चांदी 6,512 रुपए यानी 2.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,42,025 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती हुई नजर आई।

वहीं, अगर जून महीने की शुरुआत से अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो चांदी में करीब 24,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आ चुकी है। महीने की शुरुआत में इसका भाव 2,66,163 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास था, जो अब काफी नीचे आ चुका है। इससे स्पष्ट है कि जून का महीना अब तक चांदी के लिए दबाव भरा रहा है।

चांदी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से भी काफी नीचे कारोबार कर रही है। इस वर्ष जनवरी में चांदी ने 4,57,328 रुपए प्रति किलोग्राम का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। मौजूदा कीमतों की तुलना करें तो चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 2.15 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक फिसल चुकी है। यह गिरावट बाजार में मांग, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों की बदलती रणनीतियों को दर्शाती है।

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1,54,177 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुलकर खबर लिखे जाने तक 2,044 रुपए यानी 1.31 प्रतिशत टूटकर 1,53,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इससे पहले शुक्रवार को इसका बंद भाव 1,55,594 रुपए प्रति 10 ग्राम था। दिन के कारोबार में इसने 1,54,512 रुपए का दिन का हाई छुआ, जबकि दिन का लो 1,52,712 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

जून की शुरुआत से अब तक सोने की कीमत में भी लगातार नरमी देखने को मिली है। महीने के पहले कारोबारी दिन सोना 1,59,241 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, लेकिन अब यह 6,000 रुपए से अधिक सस्ता हो चुका है।

सोना भी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। इस कीमती धातु ने पहले 2,04,375 रुपए प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर बनाया था। मौजूदा कीमतों के आधार पर देखा जाए तो सोना अपने उच्चतम स्तर से लगभग 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें, डॉलर की चाल और निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता आने वाले दिनों में सोना-चांदी की दिशा तय करेंगी। फिलहाल दोनों कीमती धातुओं में दबाव बना हुआ है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशक कीमतों में आई इस गिरावट को अवसर के रूप में भी देख सकते हैं।

--आईएएनएस

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