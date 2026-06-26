वैश्विक अस्थिरता में कमी से कच्चे तेल में गिरावट जारी, दाम 2.1 प्रतिशत तक घटे

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। वैश्विक अस्थिरता में कमी से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है और शुक्रवार को कच्चे तेल के बेंचमार्क में 2.1 प्रतिशत तक की कमजोरी देखने को मिली। हालांकि, ओमान के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला होने के बाद भू-राजनीतिक स्तर पर उथल-पुथल में बढ़ोतरी हुई है।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमत 1.84 प्रतिशत कम होकर 74.11 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड फ्यूचर्स क दाम 2.10 प्रतिशत कम होकर 70.41 डॉलर प्रति बैरल हो गया है।

ओमान के पास एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात चीज से हमले के बाद, पिछले सेशन में देर शाम दोनों बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट्स में 2 प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई थी। इस घटना के कारण संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग एजेंसी को अपना स्वैच्छिक निकासी कार्यक्रम भी रोकना पड़ा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के दो अधिकारियों ने बताया ईरान ने एक मालवाहक जहाज पर तब गोलीबारी की, जब वह होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहा था। हालांकि, ईरानी अधिकारियों का कहना था कि होर्मुज के तय रास्तों से बाहर चलने वाले जहाजों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती।

सुरक्षा को लेकर हालिया चिंताओं के बावजूद, ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों में हफ्ते में लगभग 8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों की आवाजाही में सुधार के बाद आपूर्ति में रुकावट की आशंका कम हो गई थी।

इस हफ्ते हॉर्मुज स्ट्रेट से समुद्री रास्ते से कच्चे तेल की शिपमेंट फरवरी में ईरान के साथ यूएस-इजरायल टकराव शुरू होने के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि संघर्ष-विराम के बाद यह रास्ता फिर से खुल गया। हालांकि, कुल जहाजों की आवाजाही संघर्ष से पहले के औसत (लगभग 125 जहाज प्रति दिन) से काफी नीचे बनी रही।

भारतीय क्रूड ऑयल बास्केट -- जिसमें घरेलू रिफाइनरियों द्वारा आयात किए जाने वाले ब्रेंट डेटेड, ओमान और दुबई क्रूड ग्रेड का वेटेड औसत शामिल है -- की कीमत जून में अब तक औसतन 86.31 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान इसमें उछाल आया था। मई में इस बास्केट की औसत कीमत 106.23 डॉलर प्रति बैरल और अप्रैल में 114.48 डॉलर प्रति बैरल थी।

अमेरिका-ईरान संघर्ष के दौरान ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर निकल गया था, फिलहाल अब यह 74 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है।

--आईएएनएस

एबीएस