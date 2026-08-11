उत्तर प्रदेश आफ्टर डार्क ब्लू के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा

लखनऊ, 11 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की प्रमुख घरेलू अल्कोबेव कंपनियों में से एक रेडिको खेतान लिमिटेड ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में आफ्टर डार्क ब्लू ग्रेन व्हिस्की की मजबूत वृद्धि की रफ्तार के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश ब्रांड के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है।

उत्तर प्रदेश कंपनी के रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में शामिल है। बदलते उपभोग के पैटर्न के साथ शहरी और उभरते दोनों बाजारों में उपभोक्ताओं की बढ़ती आकांक्षाओं ने आफ्टर डार्क ब्लू और रेडिको खेतान के व्यापक प्रीमियम स्पिरिट्स पोर्टफोलियो की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यह लॉन्च आफ्टर डार्क ब्लू के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष के बाद हुआ है। ब्रांड ने वित्त वर्ष 2026 में 31 लाख से अधिक केस की बिक्री दर्ज की, जो साल-दर-साल 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

ब्रांड ने एक उल्लेखनीय सफर तय किया है, जो देशभर में व्हिस्की पीने वाले आकांक्षी उपभोक्ताओं के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता और तेजी से स्वीकार्यता को दर्शाता है।

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए रेडिको खेतान लिमिटेड के मुख्य बिक्री अधिकारी सुधीर उपाध्याय ने कहा, "उत्तर प्रदेश आफ्टर डार्क ब्लू के सबसे मजबूत बाजारों में से एक है और ब्रांड की वृद्धि में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बढ़ती मांग और उपभोक्ताओं की मजबूत स्वीकार्यता के साथ, हमें राज्य में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने तथा विकास के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर दिखाई दे रहे हैं।"

डीलक्स व्हिस्की सेगमेंट भारतीय स्पिरिट्स उद्योग की सबसे बड़ी और सबसे गतिशील श्रेणियों में से एक बना हुआ है। उपभोक्ता तेजी से ऐसे ब्रांडों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो गुणवत्ता के साथ-साथ आकांक्षापूर्ण मूल्य भी प्रदान करते हैं।

आधुनिक ब्रांड पोजिशनिंग, लगातार बनी रहने वाली गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के साथ मजबूत जुड़ाव के जरिए आफ्टर डार्क ब्लू ने इस सेगमेंट में सफलतापूर्वक अपनी अलग पहचान बनाई है।

शेल्फ पर दृश्यता बढ़ाने और प्रीमियम पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से आफ्टर डार्क ब्लू की नई पैकेजिंग में गहरे नीले, चमकदार सफेद और समृद्ध सुनहरे रंगों का आकर्षक संयोजन पेश किया गया है।

नए डिजाइन वाली पतली बोतल आधुनिक रूप प्रदान करती है और हाथ में पकड़ने का बेहतर अनुभव देती है। वहीं उभरे हुए अक्षरों में दर्ज ब्रांड दर्शन, "रात के बाद आपको बस यही चाहिए", यादगार सामाजिक अवसरों और आपसी जुड़ाव के पलों का जश्न मनाता है।

इसके प्रीमियम स्वरूप को और मजबूत करने के लिए "रात के लिए तैयार" की सोच से प्रेरित एक विशिष्ट सुनहरी मुहर भी दी गई है। यह एक मजबूत दृश्य पहचान तैयार करती है, जिसे पैकेजिंग, रिटेल विजिबिलिटी और उपभोक्ता जुड़ाव से जुड़ी पहलों में लगातार प्रदर्शित किया जाएगा।

रेडिको खेतान के मुख्य विपणन अधिकारी कुणाल मदान ने कहा, "नई पैकेजिंग आफ्टर डार्क ब्लू की कहानी के अगले अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है। आज के उपभोक्ता ऐसे ब्रांड चाहते हैं जो उनकी आकांक्षाओं और जीवनशैली के विकल्पों को दर्शाएं। हमारा मानना है कि नई प्रीमियम पहचान राज्य में उपभोक्ताओं की पसंद को और मजबूत करेगी और हमारी विकास की रफ्तार को तेज करेगी।"

मजबूत उपभोक्ता मांग और तेजी से बढ़ते बाजार विस्तार के दम पर आफ्टर डार्क ब्लू उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही, ब्रांड भारत के सबसे तेजी से बढ़ते व्हिस्की ब्रांडों में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।

--आईएएनएस

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