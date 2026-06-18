दिल्ली कोर्ट ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के पूर्व अधिकारी सतीश सेठ को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने गुरुवार को रिलायंस ग्रुप के पूर्व अधिकारी सतीश सेठ को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे मामले की जांच के सिलसिले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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सेठ उद्योगपति अनिल अंबानी के करीबी सहयोगी और रिलायंस ग्रुप के पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पूर्व वाइस-चेयरमैन रहे हैं, उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई से दिल्ली लाया गया था।

द्वारका कोर्ट का फैसला ऐसे समय पर आया है, जब सेठ की हिरासत 19 जून को समाप्त होने वाली थी।

ईडी ने बैंक लोन धोखाधड़ी के एक कथित मामले की जांच के तहत, मुंबई में सेठ और रिलायंस टेलीकॉम के पूर्व डायरेक्टर गौतम दोषी को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) के उस मामले से जुड़ी है जिसमें रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के बीच 114.98 करोड़ रुपये की कथित लोन धोखाधड़ी का मामला शामिल है।

सीबीआई के अनुसार, कथित धोखाधड़ी के मामले में रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और उसके तत्कालीन डायरेक्टर सेठ और दोषी पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

केंद्रीय एजेंसी ने अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई हैं।

एसबीआई ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी कंपनियों और व्यक्तियों ने बैंक को 114.98 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया। यह बैंक उन 11 बैंकों के समूह (कंसोर्टियम) का हिस्सा था, जिन्होंने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को 735 करोड़ रुपये की टर्म लोन को मंजूरी दी थी।

माना जा रहा है कि ईडी ने सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लिया है और लोन के पैसे के कथित डायवर्जन और गलत इस्तेमाल में सेठ और दोषी की भूमिका की जांच कर रही है।

मार्च में केस दर्ज होने के बाद, सीबीआई ने मुंबई में कई जगहों पर तलाशी ली थी, जिसमें सेठ और दोषी के घर और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस शामिल था। इस दौरान लोन ट्रांजेक्शन और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे।

यह ताजा घटनाक्रम रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की कई जांचों के बीच सामने आया है। इस महीने की शुरुआत में, सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला को 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान वाले कथित लोन धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था।

इस बीच, रिलायंस ग्रुप के एक प्रवक्ता ने कहा था कि 70 वर्षीय सेठ और 73 वर्षीय दोषी अब ग्रुप से जुड़े नहीं हैं।

--आईएएनएस

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