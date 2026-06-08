दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के बीच एयर इंडिया के तीन विमान क्षतिग्रस्त, शुरू हुई जांच

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर पार्क किए गए एयर इंडिया के तीन विमानों के क्षतिग्रस्त होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना उस समय हुई जब अचानक खराब मौसम के कारण ग्राउंड सपोर्ट उपकरण अपनी जगह से खिसक गए और विमानों से टकरा गए।

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दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) के अनुसार, यह घटना रविवार को टर्मिनल-2 पर भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते घटी, जिसके कारण पार्क किए गए विमानों के पास रखे ग्राउंड हैंडलिंग उपकरण अपनी जगह से हट गए और एयर इंडिया के तीन नैरो-बॉडी विमानों से टकरा गए।

घटना के बाद तीनों विमानों को एहतियातन सेवा से हटा दिया गया है। अब इनकी विस्तृत जांच और मरम्मत की जाएगी ताकि उनकी सुरक्षा और तकनीकी स्थिति का आकलन किया जा सके।

डीआईएएल ने बताया कि जो उपकरण अपनी जगह से खिसके थे, वे एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंडिगो की ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से संबंधित थे।

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, मौसम की स्थिति अचानक और अप्रत्याशित रूप से खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) की ओर से न तो एयरपोर्ट ऑपरेटर को और न ही एयरलाइंस को मौसम में इस अचानक बदलाव की कोई अग्रिम चेतावनी मिली थी।

हालांकि, इस खबर को लिखे जाने तक एयर इंडिया ने इस घटना पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, खराब मौसम के कारण किसी अन्य ऑपरेटर का एक विमान भी प्रभावित हुआ है। हालांकि, इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

जानकारी के अनुसार, प्रभावित तीन विमानों में से दो विमानों के जल्द ही परिचालन में लौटने की संभावना है, जबकि तीसरे विमान की मरम्मत में अधिक समय लग सकता है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अचानक मौसम खराब होने, तेज बारिश और आंधी जैसी परिस्थितियों के कारण विमानन संचालन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली और कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश का असर साफ तौर पर देखा गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 11 और 12 जून को एक बार फिर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवाओं की संभावना जताई है। इससे विमानन और अन्य परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

--आईएएनएस

डीबीपी