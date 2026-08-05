टीवीके सरकार पेश करेगी पहला बजट, नई योजनाओं और सुधारों पर रहेगा फोकस

चेन्नई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। टीवीके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार बुधवार को विधानसभा में 2026-27 के लिए अपना पहला बजट पेश करेगी, जिसमें राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं और विकास एजेंडा को ऐसे समय में निर्धारित किया जाएगा जब राज्य महत्वपूर्ण वित्तीय बाधाओं से जूझ रहा है।

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वित्त, योजना और विकास मंत्री एन. मैरी विल्सन पदभार ग्रहण करने के बाद अपना पहला बजट पेश करेंगी, जिससे यह प्रक्रिया नई सरकार का एक महत्वपूर्ण नीतिगत बयान बन जाएगी।

जनता की तरफ से इस बजट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि प्रशासन सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ अपने चुनावी वादों और विकास प्राथमिकताओं को कैसे संतुलित करने का इरादा रखता है।

सरकार ने अब तक बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने में सावधानी बरती है, जिसका मुख्य कारण धन की कमी है।

वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, बजट में कई नई घोषणाओं, नीतिगत पहलों और प्रशासनिक सुधारों के शामिल होने की उम्मीद है। शासन को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने और प्रमुख क्षेत्रों में विकास को गति देने के उद्देश्य से उठाए गए उपायों को प्रमुखता मिलने की संभावना है।

सरकार की व्यय प्रबंधन और अतिरिक्त राजस्व जुटाने की रणनीति पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि जनता पर अत्यधिक बोझ न पड़े।

बजट से टीवीके प्रशासन द्वारा राज्य के वित्त के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण और शेष वित्तीय वर्ष के लिए उसकी प्राथमिकताओं की पहली व्यापक तस्वीर सामने आएगी। बजट पेश होने के तुरंत बाद, विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) सत्र की अवधि तय करने और चर्चाओं के लिए समय सारणी को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी।

सरकार का पहला कृषि बजट गुरुवार को पेश किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आर. विनोद अलग से बजट पेश करेंगे, जिसमें किसानों, सिंचाई, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए प्रशासन की योजनाओं का विवरण दिए जाने की उम्मीद है।

इसके बाद सदस्य आम बजट और कृषि बजट दोनों पर एक सामान्य चर्चा में भाग लेंगे। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह बहस के दौरान विपक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देगी।

इसके बाद विधानसभा अलग-अलग विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करेगी, जिसके दौरान मंत्री अपने विभागीय वित्त पोषण संबंधी आवश्यकताओं को रखेंगे और क्षेत्र-विशिष्ट घोषणाएं करेंगे।

बजट सत्र लगभग 25 दिनों तक चलने की उम्मीद है, जिससे यह टीवीके सरकार के सत्ता में आने के बाद से उसके लिए पहली बड़ी विधायी परीक्षा बन जाएगी।

--आईएएनएस

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