टाटा मोटर्स ने यात्री वाहनों की कीमतों को 1.5 प्रतिशत तक बढ़ाया, एक जुलाई से होंगी लागू

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (टीएमपीवी) ने शुक्रवार को अपनी ईंधन (पेट्रोल, डीजल और सीएनजी) और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। नई कीमतें एक जुलाई से लागू होंगी।

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कंपनी की ओर से जारी की गई एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया कि कीमतों में बढ़ोतरी की वजह इनपुट लागत में बढ़ोतरी होना था।

टीएमपीवी ने कहा कि वह लागत में हुई बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही है, जबकि हालिया कीमत संशोधन के जरिए बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल रही है।

कंपनी ने कहा कि कीमत में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी।

कंपनी ने आगे कहा कि यह कदम टाटा मोटर्स की पैसेंजर गाड़ियों की रेंज पर लागू होगा, जिसमें पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ियों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल हैं।

टाटा मोटर्स के मुताबिक, कीमतों में यह बदलाव इस तरह से किया गया है ताकि लागत बढ़ने के बावजूद उसके प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी रहें।

इसके बाद, बीएसई पर टीएमपीवी के शेयर 385.60 रुपये पर ऊपर ट्रेड कर रहे थे।

हाल के महीनों में, दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी में निवेश जारी रखते हुए अपने मुनाफे (मार्जिन) को बनाए रखने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी का रास्ता चुना है।

पिछले महीने, हुंडई मोटर इंडिया ने जून से अपनी गाड़ियों की रेंज की कीमतों में 12,800 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। कंपनी ने इसके लिए इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, कमोडिटी की ऊंची कीमतों और ऑपरेशनल खर्चों में बढ़ोतरी का हवाला दिया था।

इसी तरह, मारुति सुजुकी इंडिया ने भी जून से अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी और इस फैसले के पीछे इनपुट कॉस्ट में लगातार बढ़ोतरी को वजह बताया था।

इसके अलावा, महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने भी इस साल की शुरुआत में अपनी एसयूवी और कमर्शियल गाड़ियों की रेंज की कीमतों में बदलाव किया था।

--आईएएनएस

एबीएस