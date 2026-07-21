ट्रंप के नए 50 प्रतिशत टैरिफ पर कनाडा के पीएम कार्नी ने जताई बातचीत की इच्छा

कनाडा, 21 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कनाडा के कई सामानों पर 50 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी सरकार की ओर से की गई इस कार्रवाई को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कनाडा के लोगों के फायदे के लिए अमेरिका के साथ इन मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार हैं।

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पीएम कार्नी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, अमेरिकी सरकार ने आज कई कनाडाई सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का अपना इरादा जाहिर किया है। यह अमेरिका के एकतरफा व्यापारिक कार्रवाई की कड़ी का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत अमेरिका द्वारा कनाडा-यूनाइटेड स्टेट्स-मेक्सिको एग्रीमेंट (सीयूएसएमए) का सीधा उल्लंघन करते हुए कई टैरिफ लगाने से हुई थी, जो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको के बीच मुक्त व्यापार समझौता है।

उन्होंने कहा कि इनमें सीयूएसएमए का उल्लंघन करते हुए कनाडाई ऑटो सेक्टर पर टैरिफ लगाना शामिल है। कनाडा ने, जैसा कि उसका अधिकार है, बस उन उपायों का पालन किया है। इन उपायों और कनाडाई संप्रभुता के लिए खतरों के जवाब में, प्रांत, क्षेत्र और तट से तट तक के कनाडाई एक साथ खड़े हुए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और हमारे मजदूरों, किसानों, व्यवसायों और परिवारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।

कनाडाई पीएम ने कहा कि अमेरिका पिछले 18 महीनों में सीयूएसएमए के तहत आने वाले व्यापारिक संबंधों समेत अपने सभी व्यापार संबंधों को बदल रहा है, कनाडा ने इस विवाद को सुलझाने और सीयूएसएमए को मॉडर्न बनाने के लिए कई विस्तृत और बड़े प्रस्ताव दिए हैं। हम आने वाले हफ्तों में उन बातचीत को और तेज करने के लिए तैयार हैं।

कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा, "कनाडा मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के फायदों में विश्वास करता है, जैसा कि हमारी नई सरकार द्वारा 20 से ज्यादा नई आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने से पता चलता है। इस व्यापार विवाद ने परिवारों के लिए, खासकर अमेरिका में खर्च बढ़ा दिया है। कनाडा अपने नागरिकों के आपसी फायदे के लिए अमेरिका के साथ बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए पूरी तरह से बातचीत करने के लिए तैयार है।"

उन्होंने कहा कि सभी हालात में, कनाडा लगातार काम करेगा और अपने देश में अपनी ताकत बनाने और कनाडाई मजदूरों, किसानों, बिजनेस और परिवारों को समर्थन करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा।

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के सैकड़ों उत्पादों पर 50 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओटावा पर ऑटोमोबाइल, मादक पेय और दुग्ध उत्पाद के अमेरिकी निर्यात के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ट्रंप के इस फैसले की वजह से उत्तरी अमेरिका में दोनों पड़ोसियों के बीच व्यापारिक तनाव और बढ़ गए हैं।

1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन अलग-अलग घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए, जिनके तहत चयनित कनाडाई आयात पर 50 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया गया।

व्हाइट हाउस ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कनाडा द्वारा अमेरिकी व्यापार के साथ किए जा रहे कथित भेदभाव से अमेरिकी कारोबार पर पड़ने वाले नुकसान की भरपाई करना और विशेष रूप से कारों, शराब और डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए अमेरिकी कंपनियों को समान प्रतिस्पर्धा वाले अवसर उपलब्ध कराना है।

व्हाइट हाउस के मुताबिक, ये नए टैरिफ हस्ताक्षर के 30 दिन बाद लागू होंगे और अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) के तहत मिलने वाली किसी भी रियायती व्यवस्था से अलग होकर लागू किए जाएंगे, हालांकि ऊर्जा, पोटाश, सेक्शन 232 के तहत पहले से शुल्क वाले उत्पाद, मछली, महत्वपूर्ण खनिज और कुछ अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं को इन नए शुल्कों से बाहर रखा गया है।

प्रशासन ने बताया कि यह शुल्क कनाडा से आने वाले कई प्रकार के उत्पादों पर लागू होगा। इनमें वाइन, हॉकी स्टिक और सीमेंट से लेकर विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं। इसके साथ जारी परिशिष्टों में सैकड़ों टैरिफ कैटेगरी को सूचीबद्ध किया गया है, जिन पर अतिरिक्त 50 फीसदी आयात शुल्क लगाया जाएगा।

--आईएएनएस

केके/वीसी