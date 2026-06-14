तमिलनाडु के तंजावुर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ की डीपीआर केंद्र को सौंपी गई

तिरुचि, 14 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से तंजावुर में बनने वाले घरेलू हवाई अड्डे के लिए तैयार की गई डीपीआर को 100 करोड़ रुपये की मंजूरी, प्रशासनिक स्वीकृति और फंड आवंटन के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी गई है।

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तिरुचि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर एसएस राजू ने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी 55 एकड़ जमीन पहले ही सौंप दी है। प्रस्तावित एयरपोर्ट को केंद्र की उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत तंजावुर एयरपोर्ट स्टेशन पर बनाने की योजना है।

राजू ने बताया कि प्रस्तावित घरेलू एयरपोर्ट में शुरू में तीन एटीआर विमानों के लिए जगह होगी और यह डेल्टा जिलों के यात्रियों को जरूरी हवाई कनेक्टिविटी देगा। डीपीआर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और घरेलू उड़ानों के संचालन के लिए जरूरी अन्य बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना भी शामिल है।

उन्होंने कहा, "शुरुआती कामों के तहत 100 करोड़ रुपये की डीपीआर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजी गई है। यह प्रोजेक्ट डेल्टा इलाके के घरेलू हवाई यात्रियों की सेवा के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा।"

एयरपोर्ट डायरेक्टर एएस राजू ने तिरुचि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रहे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) टॉवर का लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। 60 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 53 मीटर ऊंचे टॉवर से एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और ऑपरेशनल क्षमता में काफी सुधार होने की उम्मीद है।

राजू ने बताया कि एयरपोर्ट रनवे को 8,000 फीट से बढ़ाकर 12,500 फीट करने के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है।

उन्होंने बताया कि 350 करोड़ रुपये की लागत वाले रनवे विस्तार प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट की कार्गो हैंडलिंग क्षमता मजबूत होने और बड़े विमानों के संचालन में आसानी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "रनवे का विस्तार पूरा होने के बाद तिरुचि से बड़े आकार के विमान (वाइड-बॉडी एयरक्राफ्ट) संचालित हो सकेंगे, जिससे कार्गो सुविधाओं और कनेक्टिविटी में सुधार होगा।"

हाल ही में शुरू हुए इंटीग्रेटेड टर्मिनल के असर के बारे में बताते हुए राजू ने कहा कि पीक ऑवर में यात्रियों को संभालने की क्षमता 652 यात्रियों से बढ़कर 3,480 यात्री हो गई है।

गाड़ी पार्किंग की क्षमता भी दोगुनी से ज्यादा हो गई है, जो 450 कारों से बढ़कर 990 कारें हो गई हैं। इससे यात्रियों के लिए मिलने वाली सुविधा और बेहतर हुई है। इस मिले-जुले इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से तमिलनाडु में तिरुचि की एक बड़े एविएशन हब के तौर पर स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही, प्रस्तावित तंजावुर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए डेल्टा क्षेत्र के लोगों तक हवाई कनेक्टिविटी का फायदा भी पहुंचेगा।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम