तेलंगाना: अमोनिया रिसाव के कारण आरएफसीएल फिर से बंद, यूरिया उत्पादन ठप

हैदराबाद, 9 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में स्थित रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) को अमोनिया पाइपलाइन में रिसाव के कारण बंद कर दिया गया है।

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रिसाव के कारण प्लांट की सभी इकाइयों के बंद होने से सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी में यूरिया उत्पादन ठप हो गया है।

सूत्रों के अनुसार, तकनीकी खराबी के कारण रिसाव हुआ। समस्या का समाधान न हो पाने के कारण प्लांट को बंद कर दिया गया। समस्या के समाधान के बाद उत्पादन फिर से शुरू होने में कम से कम एक सप्ताह का समय लग सकता है।

यूरिया उत्पादन ठप होने से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पांच अन्य राज्यों को उर्वरक आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। इसके साथ ही खरीफ फसल के मौसम में किसानों को आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है।

यह इस साल दूसरी बार है जब अमोनिया रिसाव के कारण आरएफसीएल प्लांट को बंद करना पड़ा है। मार्च में भी प्लांट एक सप्ताह के लिए बंद रहा था।

इस प्लांट की क्षमता 3,850 टन प्रतिदिन है, लेकिन मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण गैस की कमी के चलते यह कुछ समय से 50 प्रतिशत क्षमता पर ही चल रहा था।

चूंकि आरएफसीएल तेलंगाना के लिए यूरिया का एकमात्र स्रोत है, इसलिए राज्य सरकार केंद्र से इस प्लांट से उत्पादित संपूर्ण यूरिया को तेलंगाना को आवंटित करने की मांग कर रही है।

इस बीच, तेलंगाना सरकार ने राज्य भर के किसानों के लिए रियायती यूरिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए एक अभिनव कदम उठाया है। पारदर्शिता बढ़ाने और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कृषि विभाग ने राज्य भर के सभी मीसेवा केंद्रों पर यूरिया बुकिंग सेवा शुरू की है।

जो किसान उर्वरक बुकिंग ऐप के माध्यम से यूरिया बुक नहीं कर पा रहे हैं, वे अपने निकटतम मीसेवा केंद्र पर जाकर ऑपरेटर की सहायता से यूरिया बुक कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री दुद्दिला श्रीधर बाबू के नेतृत्व में कार्यरत मीसेवा, कृषि विभाग के सहयोग से इस नई पहल को शुरू कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/