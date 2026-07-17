स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का शुरू होना ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में ऐतिहासिक क्षण: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को देश में स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही कहा कि यह भारत के ग्रीन मोबिलिटी भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोयल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंद-सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 1200 किलोवाट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम से लैस और केवल जलवाष्प का उत्सर्जन करने वाली यह 10-कोच की इंजीनियरिंग उपलब्धि आत्मनिर्भरभारत और स्वच्छ, हरित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने पोस्ट में आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नवाचार-आधारित, नेट-जीरो विकास के विजन के मार्गदर्शन में एवं जिंद में विकसित स्वदेशी हाइड्रोजन भंडारण और रीफ्यूलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के समर्थन से भारत टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में अग्रणी देशों के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है और क्लीन मोबिलिट के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है।

हाइड्रोजन ट्रेन पारंपरिक ईंधन जैसे डीजल और बिजली से चलने वाली ट्रेनों से काफी अलग होगी। इसका ऊर्जा हासिल करने का तरीका एकदम भिन्न है।

हाइड्रोजन ट्रेन अपने साथ एक छोटा पावर प्लांट लेकर चलती है, जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) फ्यूल सेल के रूप में होता है। ट्रेन के सिलेंडरों में संग्रहित हाइड्रोजन फ्यूल सेल के भीतर आसपास की हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। इस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है, जो ट्रैक्शन मोटरों को चलाकर ट्रेन के पहियों को गति देती है। इस विद्युत-रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रत्यक्ष उप-उत्पाद केवल जलवाष्प और ऊष्मा होते हैं। इसमें न तो ईंधन जलाया जाता है, न धुआं निकलता है और न ही कार्बन उत्सर्जन होता है।

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित ट्रेन का प्रारंभिक संचालन उत्तर रेलवे के जींद-सोनीपत रेलखंड पर किया जाएगा। यह ट्रेन जींद जंक्शन, गोहाना जंक्शन और सोनीपत को जोड़ेगी। साथ ही यह मार्ग के बीच स्थित स्टेशनों और प्रस्तावित ठहरावों पर भी सेवा देगी। इनमें जींद सिटी, पांडू पिंडारा जंक्शन, ललित खेड़ा हॉल्ट, भंभेवा, इसापुर खेड़ी हॉल्ट, बुटाना हॉल्ट, खंडराई हॉल्ट, रभराह हॉल्ट, लाठ हॉल्ट, मोहाना, बरवासनी हॉल्ट और सोनीपत न्यू शामिल हैं।

--आईएएनएस

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