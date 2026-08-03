स्टैनलो के स्वामित्व के 15 वर्ष पूरे होने का एस्सार ने मनाया जश्न

स्टैनलो (ब्रिटेन), 3 अगस्त (आईएएनएस)। एस्सार समूह इस सप्ताह यूरोप की सबसे उन्नत रिफाइनिंग परिसंपत्तियों में से एक स्टैनलो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स के स्वामित्व और संचालन के 15 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है।

Read More

एस्सार एक वैश्विक समूह है, जिसे ऊर्जा, अवसंरचना, धातु एवं खनन, प्रौद्योगिकी और रिटेल जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय परिसंपत्तियों की परिकल्पना, निवेश, निर्माण और संचालन का पांच दशकों से अधिक का अनुभव है।

साल 2011 में एस्सार ने स्टैनलो का अधिग्रहण किया था और इसके दीर्घकालिक आधुनिकीकरण की रणनीति अपनाई। पिछले 15 वर्षों में कंपनी ने 1 अरब पाउंड का निवेश कर रिफाइनरी का व्यापक कायाकल्प किया, जिससे यह ब्रिटेन की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक परिसंपत्ति बनी रही।

इस दौरान प्रमुख उन्नयन कार्यों में रिफाइनरी को अधिक दक्ष सिंगल-ट्रेन ऑपरेशन में बदलना, ताकि उच्च मूल्य वाले उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जा सके, विभिन्न प्रकार के कच्चे तेल के प्रसंस्करण की क्षमता का विस्तार तथा स्टैनलो के कैटेलिटिक क्रैकर का आधुनिकीकरण शामिल है।

एस्सार समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन फ्यूल्स द्वारा संचालित इस रिफाइनरी ने हाल ही में 10 करोड़ पाउंड (लगभग 13 करोड़ डॉलर) की लागत से रिफाइनरी टर्नअराउंड परियोजना पूरी की, जिससे उत्पादन क्षमता (थ्रूपुट) में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कंपनी ने 7.09 करोड़ पाउंड (लगभग 10 करोड़ डॉलर) के निवेश से ब्रिटेन की पहली हाइड्रोजन-रेडी रिफाइनरी भट्ठी भी शुरू की, जो कम-कार्बन परिचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

स्टैनलो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हालिया स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार, यह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित रूप से लगभग 5,000 नौकरियों का समर्थन करता है। यहां कर्मचारियों का औसत वेतन राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुना है, जबकि कंपनी की ब्रिटेन की सप्लाई चेन पर सालाना 42.6 करोड़ पाउंड का खर्च होता है।

अब एस्सार स्टैनलो के भविष्य को नई दिशा देने की योजना पर काम कर रहा है। कंपनी अपनी रिफाइनिंग क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ नए उद्योगों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

कंपनी अपने रिटेल नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही है। लक्ष्य है कि रिफाइनरी से सीधे आपूर्ति पाने वाले 800 नए रिटेल आउटलेट जोड़े जाएं और एस्सार ब्रांड की पहुंच को और बढ़ाया जाए।

एस्सार 4.3 अरब पाउंड की निवेश परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें से 1 अरब पाउंड से अधिक की परियोजनाएं अंतिम निवेश निर्णय (एफआईडी) के करीब हैं। इसका उद्देश्य स्टैनलो को दुनिया के अग्रणी एनर्जी ट्रांजिशन हब में बदलना है, जिसमें हाइड्रोजन उत्पादन केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

कंपनी स्टैनलो परिसर की विशाल क्षमता का उपयोग करते हुए अगली पीढ़ी के विस्तार अवसरों की भी तलाश कर रही है। इसके तहत परिसर में अत्याधुनिक व्यावसायिक डेटा सेंटर स्थापित करने की संभावना पर काम किया जा रहा है, जिन्हें साइट पर ही उपलब्ध हाइड्रोजन-रेडी बिजली उत्पादन से ऊर्जा मिल सकेगी।

एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन के चेयरमैन प्रशांत रुइया ने कहा, “स्टैनलो के अधिग्रहण के 15 वर्ष पूरे होने पर हमें गर्व है। इस महत्वपूर्ण परिसंपत्ति का संचालन करना हमारे लिए सम्मान की बात है और हम इसके भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारी 4.3 अरब पाउंड की निवेश परियोजनाएं ब्रिटेन के लिए बड़े विकास का अवसर हैं। इससे देश के ऊर्जा संक्रमण को गति मिलेगी, दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य का सृजन होगा और हजारों उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा होंगी, जो इस औद्योगिक विरासत को आगे बढ़ाएंगी।”

--आईएएनएस

एबीएस