सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की हिस्सेदारी इस साल कुल ईंधन उपयोग में एक प्रतिशत से कम रहने का अनुमान: आईएटीए

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) का उत्पादन 2026 में 2.4 मिलियन टन रहने का अनुमान है और कुल एविएशन ईंधन खपत में इसकी हिस्सेदारी केवल 0.8 प्रतिशत रह सकती है। यह जानकारी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) की ओर से जारी डेटा में दी गई।

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यह दिखाता है कि एविएशन में एयरलाइंस के लिए कार्बन उत्सर्जन करना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।

इंडस्ट्री बॉडी ने कहा कि एयरलाइंस द्वारा इस वर्ष एसएएफ पर लगभग 4.3 बिलियन डॉलर खर्च करने की उम्मीद है, जबकि उत्पादन अभी भी क्षेत्र के दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक स्तरों से काफी नीचे है।

आउटलुक पर आईएटीए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सस्टेनेबिलिटी और मुख्य अर्थशास्त्री विली वाल्श ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री द्वारा 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताने के पांच साल बाद भी एसएएफ के विकास की गति निराशाजनक बनी हुई है।

उन्होंने बताया कि 2026 में एयरलाइन ईंधन उपयोग में एसएएफ की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से भी कम रहने का अनुमान है, जिससे एसएएफ के माध्यम से भविष्य की लगभग 65 प्रतिशत ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने का मार्ग और भी कठिन होता जा रहा है।

वॉल्श ने धीमी प्रगति का कारण अप्रभावी सरकारी नीतियों और तेल कंपनियों द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने में दिखाई गई अरुचि को बताया।

उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में ऊर्जा बाजार में आए व्यवधानों से नवीकरणीय ईंधनों में निवेश में तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन इससे एक व्यवहार्य एसएएफ बाजार बनाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन नहीं मिले हैं।

इंडस्ट्री बॉडी ने कहा कि सरकारों और उद्योग के हितधारकों को नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का विस्तार करना चाहिए, ईंधन अवसंरचना तक खुली पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए, उत्पादन प्रोत्साहन और निवेश ढांचे को मजबूत करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य मूल्य निर्धारण के साथ एक वैश्विक एसएएफ बाजार के विकास का समर्थन करना चाहिए।

--आईएएनएस

एबीएस/