सेंसेक्स और निफ्टी सपाट खुले, मिडकैप और स्मॉलकैप में खरीदारी

मुंबई, 21 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मंगलवार को सपाट हुई। सेंसेक्स 58 अंक या 0.08 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ 77,649 और निफ्टी 22 अंक या 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,216 पर था।
बाजार में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। सूचकांकों में निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी पीएसई, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इन्फ्रा और निफ्टी ऑयल एंड गैस हरे निशान में थे।
दूसरी तरफ निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मीडिया, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी रियल्टी जैसे सूचकांक लाल निशान में थे।
व्यापक आधार पर बाजार में खरीदारी देखी जा रही है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 140 अंक या 0.22 प्रतिशत की मजबूती के साथ 62,945 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 71 अंक या 0.38 प्रतिशत की मजबूती के साथ 19,399 पर था।
सेंसेक्स पैक में टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो, एसबीआई, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, आईटीसी, एचयूएस, बीईएल और एलएंडटी गेनर्स थे। एचडीएफसी बैंक, इटरनल, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, एमएंडएम और एक्सिस बैंक लूजर्स थे।
अधिकतर एशियाई बाजारों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। टोक्यो, शंघाई, जकार्ता और सोल हरे निशान में थे। वहीं, बैंकॉक और हांगकांग लाल निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ और नैस्डैक 0.05 प्रतिशत की मामूली कमजोरी के साथ बंद हुआ।
विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली जारी है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 1,121.04 करोड़ रुपए इक्विटी से निकाले। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,312.03 करोड़ रुपए इक्विटी मार्केट में निवेश किए।
जानकारों ने कहा कि बाजार अभी पहली तिमाही के नतीजों के साथ ईरान-अमेरिका युद्ध पर निगाह बनाए हुए हैं। इस युद्ध से आने वाला कोई भी अपडेट बाजार के लिए अहम होगा। वहीं, एफआईआई के द्वारा जुलाई की शुरुआत में खरीदारी के बाद हाल में शुरू बिकवाली बाजार पर दबाव बढ़ा सकती है।
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