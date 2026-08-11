सरकारी ई-मार्केटप्लेस पारदर्शिता और व्यापक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को कहा कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पारदर्शी प्रक्रियाओं, व्यापक भागीदारी और बेहतर अवसरों के माध्यम से भारत में सार्वजनिक खरीद को बदल रहा है। साथ ही, व्यवसायों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 9 अगस्त 2016 को लॉन्च होने के बाद से सरकारी ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म द्वारा की गई प्रगति पर लिखे गए एक लेख को साझा किया।

प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, "पारदर्शी खरीद, व्यापक भागीदारी और बेहतर अवसर...इसी तरह सरकारी ई-मार्केटप्लेस इंडिया सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के विकास में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसने देश में व्यापार करने में आसानी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, सरकारी ई-मार्केटप्लेस ने पिछले 10 वर्षों में अधिक प्रतिस्पर्धी और समावेशी खरीद प्रणाली के निर्माण में मदद की है।

उन्होंने कहा, "प्रौद्योगिकी को केंद्र में रखते हुए सरकारी ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म ने पिछले 10 वर्षों में अधिक प्रतिस्पर्धी और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर विशेष रूप से एमएसएमई और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाकर 'व्यवसाय करने में आसानी' को मजबूत किया है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मंच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ-साथ महिला उद्यमियों को सरकारी खरीद के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को गोयल के लेख को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे इस मंच की उपलब्धियों और भारत में सार्वजनिक खरीद के आधुनिकीकरण में इसकी भूमिका को गहराई से समझ सकें।

सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा खरीद प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया सरकारी ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन बाजार के रूप में कार्य करता है, जहां खरीदार और विक्रेता पारदर्शी और कुशल तरीके से लेनदेन कर सकते हैं।

इस प्लेटफॉर्म को दक्षता में सुधार लाने, खरीद संबंधी बाधाओं को कम करने और देशभर के व्यवसायों की व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में स्थापित किया गया है।

--आईएएनएस

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