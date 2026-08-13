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अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सोने की कीमतों में मामूली गिरावट, चांदी का दाम करीब 3 हजार रुपए घटा

The HawkT
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(Updated )
सोने

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह मुनाफावसूली को माना जा रहा है।

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) की ओर से जारी डेटा के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 348 रुपए कम होकर 1,53,071 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,53,419 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

22 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,40,213 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,40,532 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

18 कैरेट सोने की कीमत 1,15,064 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,14,803 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी कमी देखी गई है।

चांदी का दाम 2,986 रुपए कम होकर 2,34,228 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,37,214 रुपए प्रति किलो था।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखने को मिल रही है। सोने का दाम 0.39 प्रतिशत घटकर 4,449 डॉलर प्रति औंस और चांदी का कीमत 0.57 प्रतिशत घटकर 65 डॉलर प्रति औंस पर थी।

जानकारों ने कहा कि सत्र में सोने की कीमतों में गिरावट आई और एमसीएक्स गोल्ड लगभग 800 रुपए गिरकर 1,54,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि कॉमेक्स पर गोल्ड लगभग 25 डॉलर गिर गया।

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में महंगाई दर 3.4 प्रतिशत रही, जो काफी हद तक उम्मीदों के मुताबिक थी। इससे प्रॉफिट बुकिंग हुई क्योंकि हालिया तेजी के दौरान कम महंगाई के असर को पहले ही सोने की कीमतों में शामिल कर लिया गया था। आगे चलकर, बाजार अमेरिकी डॉलर, कच्चे तेल की कीमतों और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़े नए संकेतों पर नजर रखेगा। तकनीकी तौर पर, 1,52,000–1,52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर मुख्य सपोर्ट जोन बना हुआ है, जबकि 1,55,500–1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर तत्काल रुकावट का स्तर है।

--आईएएनएस

एबीएस