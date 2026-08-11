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अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

सेबी ने रिटेल निवेशकों का एफएंडओ में नुकसान कम करने के लिए उठाए कदम, वित्त वर्ष 26 में 18 प्रतिशत की आई कमी : केंद्र

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सेबी

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में रिटेल निवेशकों के नुकसान को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं और इससे वित्त वर्ष 26 में उनका नुकसान 18 प्रतिशत कम होकर 91,685 करोड़ रुपए हो गया है। यह जानकारी मंगलवार को सरकार की ओर से संसद में दी गई।

राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नवंबर 2024 से लागू किए गए रेगुलेटरी बदलावों के बाद, सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में हिस्सा लेने वाले यूनिक निवेशकों की संख्या में गिरावट और ट्रेडिंग में कमी देखी है।

उनके अनुसार, वित्त वर्ष 25 में निवेशकों को एफएंडओ में कुल 1,11,788 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफएंडओ) सेगमेंट में यूनिक रिटेल निवेशकों की संख्या वित्त वर्ष 25 के 98.1 लाख से लगभग 20 प्रतिशत घटकर वित्त वर्ष 26 में 78.6 लाख हो गई।

उन्होंने कहा, "रेगुलेटरी उपायों के बाद, सेबी ने देखा है कि पिछले साल की तुलना में 2025-26 में इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में यूनिक निवेशकों की संख्या 98.10 लाख से घटकर 78.60 लाख हो गई है और लोगों का कुल नुकसान 1,11,788 करोड़ रुपए से घटकर 91,685 करोड़ रुपए हो गया है।"

कुल नुकसान में कमी के बावजूद, प्रति इन्वेस्टर औसत नुकसान एक साल पहले के 1,13,913 रुपए से बढ़कर 1,16,654 रुपए हो गया।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इक्विटी डेरिवेटिव्स में कुल टर्नओवर भी कम हुआ और वित्त वर्ष 25 के 213 लाख करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 26 में 202 लाख करोड़ रुपए हो गया।

सेबी के उपायों में साप्ताहिक और मासिक इंडेक्स डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स को सही करना, इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइज, ऑप्शंस की एक्सपायरी के दिनों में ज्यादा टेल-रिस्क कवरेज, खरीदारों से ऑप्शन प्रीमियम की पहले से वसूली, एक्सपायरी के दिनों में कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाना और पोजीशन लिमिट की इंट्राडे मॉनिटरिंग शामिल थी।

मई 2025 में, बाजार नियामकों ने एक्सचेंजों पर एक्सपायरी के दिनों को सुव्यवस्थित करने और एफएंडओ सेगमेंट में रिस्क मॉनिटरिंग और डिस्क्लोजर को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपाय शुरू किए।

चौधरी ने कहा कि इस बीच, एफएंडओ ट्रेड्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) से होने वाली कमाई एक साल पहले के 7,893 करोड़ रुपए से बढ़कर 27,695 करोड़ रुपए हो गई।

--आईएएनएस

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